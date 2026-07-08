Il M.A.C. Academy sbarca a Reggio: con ASD Leukos nasce un percorso che guarda oltre il calcio

Dalla collaborazione tra la realtà sportiva reggina e Michelangelo Marino parte un percorso formativo dedicato ad atleti, tecnici, dirigenti e famiglie

Nel calcio si allenano i piedi, il fisico, la tecnica. Ma c’è una parte che spesso decide davvero il percorso di un giovane atleta: la testa.

La capacità di gestire un errore. Di affrontare una sconfitta. Di non perdere fiducia dopo una partita difficile. Di restare concentrati quando la pressione aumenta. Di ascoltare, comunicare, crescere dentro un gruppo.

È proprio da qui che nasce la nuova collaborazione tra ASD Leukos di Reggio Calabria e Michelangelo Marino, pedagogista, mental coach, motivatore ed esperto in Scienza della felicità, fortemente voluta dai co-presidenti Domenico Polimeni e Antonino Foti.

Non un semplice ciclo di incontri. Ma un percorso strutturato che porta per la prima volta a Reggio Calabria il M.A.C. Academy, la parte formativa del modello motivazionale ideato da Marino.

Una scelta che racconta una visione precisa: una scuola calcio non forma soltanto calciatori. Forma ragazzi, persone, adulti di domani.

Perché il M.A.C. Academy può cambiare il modo di vivere lo sport

La collaborazione con ASD Leukos segna un passaggio importante per il territorio. Per la prima volta una realtà sportiva reggina apre le porte, in modo organico, ad un lavoro che coinvolge non solo gli atleti, ma anche istruttori, dirigenti e famiglie.

Il messaggio è chiaro: per costruire un ambiente sportivo sano non basta lavorare sul campo. Serve creare una cultura condivisa. Serve parlare lo stesso linguaggio. Serve mettere al centro il benessere dei ragazzi.

Come spiega Michelangelo Marino, il calcio può essere “molto più di uno sport”: può diventare una vera scuola di vita, capace di educare, far crescere, sviluppare competenze umane e accompagnare i giovani nel proprio percorso personale.

È questa la forza del M.A.C. Academy. Entrare nelle società sportive non per sostituire il lavoro tecnico, ma per completarlo. Per dare agli atleti strumenti mentali. Agli istruttori strumenti educativi. Ai dirigenti una visione più forte. Alle famiglie un modo più consapevole di vivere lo sport dei propri figli.

Motivazione, approccio positivo e comunicazione: il cuore del metodo

Il M.A.C. è un acronimo. Racchiude tre parole semplici, ma decisive: Motivazione, Approccio positivo, Comunicazione efficace ed empatica.

La motivazione è il primo passo. Non quella superficiale, legata solo al risultato immediato, ma una motivazione profonda. Quella che permette a un ragazzo di continuare anche quando le cose non vanno come sperava.

L’approccio positivo è la capacità di affrontare la performance senza farsi travolgere dall’errore, dalla paura o dal giudizio. Non significa negare le difficoltà. Significa imparare a leggerle, attraversarle e trasformarle in crescita.

La comunicazione efficace ed empatica è il terzo pilastro. Perché nel calcio, come nella vita, conta il modo in cui si parla a sé stessi e agli altri. Conta il rapporto tra atleta e allenatore. Conta il dialogo tra società e famiglie. Conta il clima che si respira dentro uno spogliatoio.

Da questa visione nasce un modello che non punta solo a formare calciatori migliori, ma ragazzi più consapevoli, resilienti, responsabili e felici.

Trenta incontri per costruire un nuovo modello di scuola calcio

Il percorso tra ASD Leukos e M.A.C. Academy prevede 30 incontri tra il 2026 e il 2027.

Un numero che racconta la volontà di non fermarsi ad un evento isolato. Qui non si parla di una conferenza motivazionale fine a sé stessa. Si parla di continuità, metodo e accompagnamento.

Una realtà, quella della società reggina, che opera ormai da tempo nel settore del calcio giovanile e che, da quest’anno avvierà anche il progetto di una prima squadra.

Il progetto coinvolgerà le quattro componenti fondamentali di una scuola calcio: giovani atleti, istruttori, dirigenti e famiglie.

Con i giovani atleti si lavorerà sull’approccio alla performance, sulla gestione delle emozioni, sulla fiducia, sulla concentrazione e sulla capacità di affrontare pressioni e difficoltà.

Con gli istruttori il focus sarà sulla comunicazione empatica, sulla motivazione e sulla relazione educativa con i ragazzi. Perché un allenatore, soprattutto nel settore giovanile, non trasmette solo esercizi: trasmette parole, gesti, atteggiamenti, esempi.

Con la società si affronteranno temi come branding, vision e comunicazione verso l’esterno. Una società sportiva oggi deve saper raccontare chi è, cosa vuole costruire e quali valori intende portare avanti.

Con i genitori il percorso sarà dedicato all’approccio emotivo e comunicativo. Per aiutare le famiglie a vivere lo sport dei figli nel modo giusto: con presenza, fiducia e sostegno, senza trasformare ogni partita in una prova da superare.

Una scelta che parla anche ad altre società sportive

La collaborazione con ASD Leukos può diventare un modello anche per altre realtà del territorio e non solo.

Perché ogni società sportiva, oggi, si trova davanti alla stessa sfida: non basta più offrire allenamenti, campi e partite. Le famiglie cercano ambienti seri, sani, capaci di accompagnare davvero i ragazzi.

Il M.A.C. Academy risponde proprio a questa esigenza. Offre un percorso che aiuta una società a distinguersi, a rafforzare la propria identità e a costruire un rapporto più solido con atleti e famiglie.

Investire su un progetto di questo tipo significa alzare il livello della proposta sportiva. Significa dire ai ragazzi: “Il tuo talento conta, ma conta anche come stai, come cresci, come affronti il percorso”.

E significa dire alle famiglie che il calcio può essere vissuto non come pressione, ma come occasione di crescita sana e sostenibile.

Dalla Calabria a un progetto sempre più ampio

Il M.A.C. è un modello in essere da oltre un anno e ha già maturato esperienze in diverse realtà sportive, sia del territorio che professionistiche.

Con ASD Leukos, però, compie un passaggio significativo: diventa un percorso stabile, strutturato e radicato a Reggio Calabria.

Un progetto che nasce dalla Calabria, parla al mondo dello sport e guarda al futuro delle nuove generazioni. Perché, come ricorda Marino, “il risultato più importante non è solo vincere una partita, ma aiutare ogni ragazzo a costruire la migliore versione di sé”.

La nuova collaborazione con ASD Leukos nasce grazie alla sensibilità della società reggina, dei co-presidenti Domenico Polimeni e Antonino Foti, del team manager Bruno Curatola, del direttore tecnico Francesco Verduci, dei dirigenti Giuseppe Gioffrè, Teodoro Ambrogio, Annunziato Tripodi, Santo Lucido e Giorgio Panzera, del segretario Filippo Zampaglione e dei mister Ambrosino Antonio e Verduci Francesco e del settore giovanile Domenico Zampaglione.

Con il M.A.C. Academy, ASD Leukos sceglie di investire sulle persone prima ancora che sui risultati. Ed è proprio da qui che può nascere il cambiamento più importante.

Chi è Michelangelo Marino

Michelangelo Marino è pedagogista, mental coach, motivatore, esperto in Scienza della Felicità e orientatore.

Da oltre 15 anni opera nel mondo della motivazione e della formazione, maturando esperienze nel calcio professionistico e dilettantistico, oltre che nel mondo della cultura, della scuola e delle istituzioni.

Collabora con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e con numerosi istituti scolastici, sviluppando percorsi dedicati alla crescita personale, all’orientamento e al benessere.

È autore dei libri “IoCambioRotta” e “La Felicità è un Diritto”. Porta il suo modello anche nelle aziende attraverso progetti dedicati al benessere organizzativo.