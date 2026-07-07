Musica, fuoco e segreti retrò: al Ninni’s Bar va in scena lo show degli ‘Spice Boulevard’

Dimenticate la classica serata con musica dal vivo. Sabato 11 luglio, il Ninni’s Bar si trasforma nel palcoscenico di un vero e proprio viaggio sensoriale, unendo musica, teatro, danza e performance visive in un unico, travolgente show.

Arrivano in città gli “Spice Boulevard” con il loro acclamato spettacolo “Long Lovely Avenue“, un’opera di teatro musicale scritta e diretta da Thekla De Marco. Non un semplice live, ma un’esperienza immersiva a 360 gradi che fonde l’anima brillante del Varietà e del Vaudeville con l’energia dello spettacolo dal vivo, sospeso tra l’atmosfera di un club retrò e l’avanspettacolo.

Un viaggio a 360 gradi tra musica, fuoco e arti miste

La protagonista interagirà direttamente con il pubblico, muovendosi all’interno di una scenografia viva, scandita dal ritmo di lettere misteriose e di una vecchia macchina da scrivere. “Long Lovely Avenue” è un’esplosione di arti che si intrecciano in modo imprevedibile:

movimento: ritmi visivi ed eleganza d’altri tempi che accompagnano ogni nota;

spettacoli col fuoco: performance ipnotiche e fiammeggianti che accenderanno la notte e l’atmosfera del locale;

incursioni a sorpresa: colpi di scena continui che renderanno il pubblico parte della storia.

La colonna sonora della serata sarà un mix perfetto tra il “piccante” di generi trascinanti come lo Swing, il Soul, il Rock e il Pop, il tutto avvolto in un’estetica glamour e curata. A dare vita a questa magia ci sarà un cast di musicisti e performer:

Thekla De Marco – Voce, Recitazione, Danza e Regia

Franco Canale – Chitarra

Nino Amodeo – Batteria

Domenico De Lorenzo – Basso

A rendere la serata ancora più indimenticabile, ci saranno degli ospiti d’eccezione: gli “Urban Voice Street Choir“, pronti a far vibrare il locale con la potenza delle loro voci.

L’appuntamento con la cultura, il divertimento e la grande musica è al Ninni’s Bar. Considerata la particolarità dello show, si consiglia la prenotazione (3472357133).

Maggiori informazioni

Ninni’s si trova in Via Aschenez, 182 – Reggio Calabria (di fronte il Castello Aragonese)