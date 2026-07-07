Reggio, al G.O.M. nuova RM 3 Tesla e ambulatori di Ortopedia rinnovati. E nasce l’Aortic Team – FOTO

Prosegue il percorso di rinnovamento del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria: oggi è stata la volta del nuovo sistema RM 3 Tesla (destinato alla U.O.C. Radiologia del presidio “Morelli”), degli ambulatori della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia (presidio “Riuniti”) e dell’Aortic team, unità medica multidisciplinare che ha l’obiettivo di ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti affetti da patologie aortiche complesse.

L’evento è stato introdotto dal Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, accompagnata dal Direttore Sanitario Aziendale f.f., dr. Salvatore M. Costarella, dal Direttore Amministrativo Aziendale f.f., dott. Francesco Araniti , dal Direttore del Dipartimento Tecnologie Avanzate Diagnostico Terapeutiche, dr. Antonio Armentano, dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Chirurgia Vascolare, dr. Antonino Alberti, e dal Direttore Medico di Presidio, dr. Matteo Galletta. Presenti il Prefetto, dott.ssa Clara Vaccaro, il Questore, dott. Paolo Sirna, assieme ad altre autorità civili, politiche e militari, rappresentanti dell’associazionismo e personale dipendente dell’Azienda.

“Inauguriamo un’apparecchiatura top di gamma, la Risonanza Magnetica 3 Tesla, la seconda di cui si dota l’Azienda nonché la quarantesima e ultima attrezzatura acquistata con risorse residue del PNRR. La nuova Risonanza Magnetica 3T viene collocata presso il Presidio Morelli, in un ambiente umanizzato grazie a delle gigantografie in cui sono riprodotti scenari suggestivi della città di Reggio Calabria”, ha dichiarato la dott.ssa Frittelli. “Questa Risonanza completa un’area in cui già sono presenti nuove attrezzature di grandissimo livello per i cittadini: una nuova TAC, due Sistemi Telecomandati, un Mammografo, una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata). Abbiamo quindi realizzato una vera e propria area di diagnostica per immagini”.

La dott.ssa Frittelli ha dedicato un ringraziamento particolare alla U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, diretta dall’Ing. Carmelo Giuseppe Fera, per l’impegno profuso nel raggiungere tutti gli obiettivi del PNRR.

Altro importante momento della giornata è stata la presentazione ufficiale dell’Aortic Team – il G.O.M. è il settimo Ospedale in Italia a validare questo tipo di unità – che si occupa della presa in carico multidisciplinare di pazienti affetti da patologie aortiche complesse e che vede coinvolte la U.O.C. Chirurgia Vascolare, la U.O.C. Cardiochirurgia, la U.O.C. Terapia Intensiva, la U.O.C. Radiologia, la U.O.C. Cardiologia – UTIC e la U.O.S.D. Rianimazione Cardiochirurgia.

Spazio anche ai nuovi Ambulatori della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia: “il reparto è un’eccellenza, come confermano i dati del Piano Nazionale Esiti (PNE) sui tempi di intervento per la frattura di femore e, pertanto, abbiamo voluto allargare i locali per i follow-up dei pazienti.” L’intervento di riqualificazione dell’area (ex locale in uso alla U.O.C. Laboratorio Analisi) in ambulatorio di Ortopedia e Traumatologia mette a disposizione due sale gessi, un ampio deposito materiali, doppi locali igienici.

L’evento è stato anche l’occasione per condividere con i presenti i risultati di gestione emersi dal bilancio consuntivo del G.O.M., appena approvato: “La nostra Azienda ha chiuso l’anno in attivo – ha dichiarato la dott.ssa Frittelli – e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Rispetto al 2024, vi è stato un aumento del valore della produzione di circa 18 milioni di euro. Abbiamo acquistato attrezzature di ultima generazione, farmaci innovativi e molto altro senza operare tagli lineari al personale o ai servizi.”

La giornata si è conclusa con la visita al reparto e la benedizione della nuova apparecchiatura, impartita dal Diacono Antonino Quaresima.

La nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla:

Progettato per rispondere alle esigenze nell’ambito dell’imaging di oggi e di domani, il nuovo sistema RM 3 Tesla è dotato di un software di sistema che supporta una nuova generazione di opzioni cliniche per l’imaging di testa, collo, colonna vertebrale, apparato muscoloscheletrico e corpo intero, insieme a un’interfaccia utente rinnovata che migliora controllo e utilizzabilità durante l’esame.

L’apparecchiatura di ultima generazione è dotata di Intelligenza Artificiale SmartSpeed: una soluzione innovativa, che si basa su algoritmi di deep-learning ad Intelligenza Artificiale (AI), per raggiungere livelli di accelerazione elevati senza compromettere la qualità immagine per tutti i tipi di paziente e le applicazioni cliniche.

Il risultato sono esami più rapidi, scansioni più uniformi e prestazioni cliniche eccellenti per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sempre il massimo comfort al paziente.