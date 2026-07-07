AIA Calabria: per la prima volta c’è un reggino alla presidenza

“Un traguardo storico per la nostra Sezione e per tutto il territorio. Congratulazioni a Gaetano Massara, nominato dal Comitato Nazionale Presidente del Comitato Regionale.

Per la prima volta nella storia, questo prestigioso incarico viene affidato a un associato della Sezione di Reggio Calabria: un riconoscimento che premia competenza, impegno e dedizione al servizio dell’Associazione.

I migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico, certi che saprà rappresentare al meglio la nostra comunità associativa e continuare a portare in alto il nome del nostro movimento Regionale.

Hai fatto la storia Gaetano!! Siamo tutti con te”.