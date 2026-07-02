Granita, brioche e caffè: il rito dell’estate è da Villa Arangea. Così la colazione è già una vacanza

C’è un rito che accomuna migliaia di reggini quando arriva l’estate. Prima dell’ombrellone, prima della crema solare, prima ancora di stendere il telo sulla spiaggia, c’è una tappa che non può mancare: la colazione al bar.

È quel momento in cui la giornata inizia davvero. Il profumo del caffè, la brioche appena sfornata, il fresco di una granita. E a Reggio Calabria, per chi ama concedersi una pausa di qualità prima di raggiungere il mare, Villa Arangea è una delle mete più apprezzate.

Il buongiorno ha il profumo dei cornetti appena sfornati

Ogni mattina il laboratorio di Villa Arangea sforna una ricca selezione di lievitati preparati con cura e ingredienti selezionati. Dai grandi classici ai prodotti dedicati a chi segue un’alimentazione diversa, la colazione è pensata per soddisfare ogni esigenza.

Tra le proposte spiccano i cornetti vegani 100%, preparati senza ingredienti di origine animale ma con tutta la fragranza e la morbidezza di una brioche artigianale. Un prodotto che negli ultimi anni ha conquistato un numero sempre maggiore di clienti e che rappresenta uno dei punti di forza del locale.

Ad accompagnarli c’è il profumo intenso del caffè Kimbo, preparato secondo la tradizione della caffetteria napoletana, per un espresso ricco, cremoso e dal gusto deciso.

Granite artigianali: il primo assaggio d’estate

Quando le temperature iniziano a salire, la colazione cambia volto. E allora spazio alle granite di frutta fresca, preparate ogni giorno con ingredienti genuini e consistenza cremosa.

I gusti più richiesti sono fragola, limone e pistacchio, ai quali si aggiungono le granite al caffè e al cioccolato, da completare con una generosa nuvola di panna fresca ottenuta esclusivamente da latte vaccino.

Per chi ama i grandi classici del Sud, c’è un abbinamento che sa di vacanze e di Sicilia: latte di mandorla con granita di fragola, un incontro di sapori delicati e rinfrescanti che conquista già dal primo sorso.

Molto più di una colazione

Entrare da Villa Arangea significa trovare un ambiente pensato per ogni momento della giornata.

Il locale mette a disposizione un garden dove fare colazione all’aperto nelle mattine estive, una saletta privata ideale per incontri o piccoli eventi, una gelateria artigianale sempre fornita e numerosi servizi che rendono la sosta ancora più comoda.

Tra questi anche il servizio tabacchi e il servizio di consegna a domicilio, per chi desidera gustare le specialità del laboratorio direttamente a casa.

Particolare attenzione è riservata anche alle esigenze alimentari: oltre ai cornetti vegani, sono disponibili coni e cialde vegani e senza glutine, così che il piacere del gelato possa essere davvero alla portata di tutti.

Ogni estate ha il suo sapore

L’estate reggina è fatta di mare, sole e giornate da vivere all’aria aperta. Ma è anche fatta di quei piccoli rituali che rendono tutto più bello.

Una colazione lenta prima della spiaggia. Una granita condivisa. Un caffè sorseggiato senza fretta. Un cornetto ancora caldo.

Sono momenti semplici, ma capaci di trasformare una giornata qualunque in un ricordo piacevole.

Ed è proprio questo che, ogni mattina, Villa Arangea cerca di offrire ai suoi clienti: non soltanto una colazione, ma il modo migliore per iniziare l’estate.

E al ritorno dal mare puoi fermarti a Villa Arangea per gustare un’ottima brioche con gelato, una granita con la brioche con il “ tuppo” oppure un aperitivo rinforzato. Esci allo svincolo di Arangea e fai una pausa di qualità e gusto.