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Omicidio di Amendolara, vertice in Comune della Commissione parlamentare di inchiesta

Dopo l’omicidio dei 4 braccianti ad Amendolara, la Commissione parlamentare è nel Cosentino per incontri con istituzioni, procura e parti sociali

02 Luglio 2026 - 08:12 | di Redazione

commissione parlamentare amendolara

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, dopo l’omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, è da oggi pomeriggio nella sede comunale del Comune del Cosentino.

La commissione ha incontrato i componenti del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della Provincia di Cosenza.

La riunione è andata avanti per circa due ore. Subito dopo la commissione ha incontrato il procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, e la pm Roberta Bello, a cui è stato affidato il caso della strage del primo giugno scorso.

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Adesso è in corso una riunione tra i componenti della commissioni i rappresentanti delle categorie delle organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle categorie datoriali. A conclusione di quest’ultima riunione i componenti della commissione terranno un punto stampa.

Fonte ansa.it

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