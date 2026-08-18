Rizziconi, quattro serate di musica e spettacolo per salutare l’estate

Dal 28 al 31 agosto Rizziconi ospita quattro serate di musica, spettacolo e Street Food con Nòtos, Sonu Anticu, DJ Night Summer e Shade

Rizziconi si prepara a vivere quattro serate all’insegna della musica, dell’intrattenimento e delle tradizioni del territorio.



Si parte il 28 agosto alle ore 22:00, in Piazza Lo Sardo, con i Nòtos – Destinìu Tour, per una coinvolgente serata di etno-folk e pop dedicata ai ritmi e alle sonorità della tradizione.

Il 29 agosto, sempre alle ore 22:00, sarà la volta di Nicola Bruni e Peppe Borgia, protagonisti della serata “Sonu Anticu”, un viaggio musicale tra tradizione e cultura calabrese.

Il 30 agosto alle ore 22:00 spazio al DJ Night Summer, con la vocalist Enzo Romeo, il DJ Federica Caracciolo e una serata pensata per ballare e divertirsi insieme.

A chiudere il programma, il 31 agosto alle ore 22:00, saranno gli Shade, per una serata di musica e spettacolo dedicata soprattutto alle nuove generazioni.

A rendere ancora più piacevoli le quattro serate sarà presente uno Street Food, con tante proposte gastronomiche per accompagnare musica e divertimento.

Quattro appuntamenti da non perdere nel cuore di Rizziconi, per vivere insieme l’estate tra musica, sapori, tradizione e allegria.



L’amministrazione comunale con alla guida il sindaco Alessandro Giovinazzo e con il grande contributo del vice Sindaco e assessore a Sport, Turismo e Spettacolo Caterina Ventrice, e dell’assessore alla cultura, valorizzazione del territorio e delle tradizioni Giuseppe Scarfò, si dimostrano anche quest’anno molto attivi per far trascorrere una fine estate di feste e spensieratezza per i cittadini del comune pianigiano.