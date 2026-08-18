City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Rizziconi, quattro serate di musica e spettacolo per salutare l’estate

Dal 28 al 31 agosto Rizziconi ospita quattro serate di musica, spettacolo e Street Food con Nòtos, Sonu Anticu, DJ Night Summer e Shade

18 Agosto 2026 - 18:49 | Comunicato Stampa

Shade: esce venerdì novembre il suo nuovo album

Rizziconi si prepara a vivere quattro serate all’insegna della musica, dell’intrattenimento e delle tradizioni del territorio.

Si parte il 28 agosto alle ore 22:00, in Piazza Lo Sardo, con i Nòtos – Destinìu Tour, per una coinvolgente serata di etno-folk e pop dedicata ai ritmi e alle sonorità della tradizione.

Il 29 agosto, sempre alle ore 22:00, sarà la volta di Nicola Bruni e Peppe Borgia, protagonisti della serata “Sonu Anticu”, un viaggio musicale tra tradizione e cultura calabrese.

Il 30 agosto alle ore 22:00 spazio al DJ Night Summer, con la vocalist Enzo Romeo, il DJ Federica Caracciolo e una serata pensata per ballare e divertirsi insieme.

A chiudere il programma, il 31 agosto alle ore 22:00, saranno gli Shade, per una serata di musica e spettacolo dedicata soprattutto alle nuove generazioni.

A rendere ancora più piacevoli le quattro serate sarà presente uno Street Food, con tante proposte gastronomiche per accompagnare musica e divertimento.

Quattro appuntamenti da non perdere nel cuore di Rizziconi, per vivere insieme l’estate tra musica, sapori, tradizione e allegria.

L’amministrazione comunale con alla guida il sindaco Alessandro Giovinazzo e con il grande contributo del vice Sindaco e assessore a Sport, Turismo e Spettacolo Caterina Ventrice, e dell’assessore alla cultura, valorizzazione del territorio e delle tradizioni Giuseppe Scarfò, si dimostrano anche quest’anno molto attivi per far trascorrere una fine estate di feste e spensieratezza per i cittadini del comune pianigiano.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Rizziconi Musica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?