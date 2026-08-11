Reggio, alla Bottega del Gelato riecco ‘Cookies – The Original’!

Per tutti coloro che hanno voglia di riassaggiarlo e per chi ancora non l'ha mai provato. Il Cookies della Bottega del gelato Vi aspetta

Ci sono gusti che seguono le mode. Altri, invece, riescono ad anticiparle e a diventare nel tempo piccoli classici. Alla Bottega del Gelato di Reggio Calabria è tornato uno di quelli che negli anni ha conquistato grandi e piccoli: COOKIES – THE ORIGINAL.

E attenzione a quel “The Original”. Non è un modo per dire che è più buono degli altri e neppure una semplice trovata. È il Cookies originale della Bottega del Gelato, preparato secondo quella ricetta che tanti clienti hanno imparato a conoscere e che oggi torna finalmente in vetrina.

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Cookies – The Original, torna la ricetta che ha conquistato la Bottega

Alla base c’è un incontro semplice solo in apparenza: una crema morbida e avvolgente unita alla golosità e alla croccantezza dei Cookies. Un contrasto di consistenze che ha costruito nel tempo l’identità di questo gusto.

Niente nuove interpretazioni e nessuno stravolgimento. La scelta della Bottega è stata esattamente opposta: riportare il Cookies alla sua versione originale. Quella che viene ricordata da chi lo ha già assaggiato. Quella che molti aspettavano di ritrovare.

Dietro la semplicità di un gusto conosciuto da tutti resta il lavoro sulla preparazione e sulla scelta degli ingredienti, elementi che caratterizzano la produzione della Bottega del Gelato.

Un gusto per grandi e piccoli

Il Cookies ha anche una caratteristica particolare, riesce a mettere d’accordo generazioni diverse.

Ai più piccoli piace per il richiamo immediato al biscotto e per la sua golosità. Gli adulti ritrovano invece quel gioco tra cremosità e croccantezza che rende ogni cucchiaiata diversa dalla precedente.

Ed è proprio questo il motivo del suo ritorno.

COOKIES – THE ORIGINAL non vuole essere semplicemente un altro gusto Cookies. Vuole essere il Cookies della Bottega del Gelato.

Quello originale. Quello che chi lo conosce aspettava di ritrovare e che chi non lo ha mai provato può finalmente scoprire.

Il messaggio scelto per accompagnarne il ritorno riassume tutto: “L’originale è tornato”.

Perché alcune cose non hanno bisogno di essere reinventate. Basta riportarle in vetrina e tornare ad assaggiarle.

Per conoscere le novità e i gusti della Bottega del Gelato di Reggio Calabria è possibile seguire la gelateria su Instagram e sulla pagina Facebook.