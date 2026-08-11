Italvolley, il trofeo mondiale arriva al Museo di Reggio. Panuccio: ‘Un grande orgoglio’

Qualche giorno fa lo aveva anticipato ai microfoni di CityNow. Da oggi è realtà: il trofeo che ha consacrato l’Italvolley campione del mondo è esposto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un passaggio simbolico ma anche significativo nel percorso che accompagnerà la città verso il grande appuntamento internazionale del 26 e 27 agosto, quando il volley tornerà protagonista al PalaCalafiore.

Leggi anche

A esprimere tutta la propria soddisfazione è il presidente del Comitato Provinciale, Domenico Panuccio.

“Questo è il primo passo verso il grande appuntamento del 26 e 27 agosto quando in campo scenderanno le nazionali di Italia, Germania e Cuba. È la prima volta che il prestigioso trofeo mette piede fuori dalla Federazione e per noi questo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Un grande grazie al presidente Manfredi e al segretario generale Bellotti, che hanno consentito che tutto questo potesse avvenire”.

Il trofeo al Museo, la conferenza, il pubblico

L’esposizione proseguirà per tutta la durata dell’avvicinamento all’evento e si concluderà proprio il 27 agosto, al termine della due giorni di volley internazionale. Un ruolo centrale lo avrà anche il Museo Archeologico, che ospiterà inoltre la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

“Un grazie anche al direttore del Museo Sudano. In questa sala verrà ospitata la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Spero in un PalaCalafiore gremito. La prevendita sta andando alla grande. Stiamo promuovendo l’evento in ogni modo e le risposte dal movimento pallavolistico reggino sono entusiasmanti.

Fatemi aggiungere che in occasione del suo ottantesimo compleanno, la Fipav ha organizzato una serie di eventi, tra i quali la premiazione di tecnici e dirigenti del territorio che nel loro percorso si sono distinti. Noi abbiamo già i cinque nomi, attendiamo solo comunicazione dalla federazione. L’evento si svolgerà il prossimo 18 settembre, presso il Salone Monsignor Ferro. Una medaglia d’argento coniata dalla Zecca dello Stato che verrà consegnata ai cinque prescelti”.

Il trofeo mondiale diventa così il primo grande simbolo di un appuntamento che punta a riportare Reggio Calabria al centro della pallavolo internazionale, con l’obiettivo di trasformare il 26 e 27 agosto in due giornate di sport e partecipazione.