‘Lemonade’ accende Cala Viola, a Cannitello arriva Bárbara Boeing

Tra house, disco e groove contemporaneo, una delle dj più interessanti della scena europea in riva allo Stretto. Evento da non perdere

Una delle figure più interessanti della nuova scena elettronica europea protagonista sullo Stretto. Giovedì 13 agosto Cala Viola, a Cannitello, ospita Bárbara Boeing per il nuovo appuntamento ‘Lemonade‘, tra house, disco, broken beats e groove contemporaneo.

L’estate sullo Stretto passa anche dal dancefloor. Il 13 agosto Cala Viola abbraccia Bárbara Boeing, artista legata all’universo Toy Tonics, etichetta berlinese diventata negli ultimi anni uno dei riferimenti della scena club europea.

Una serata che punta sulla musica e su una selezione capace di muoversi tra generi differenti senza perdere identità.

Bárbara Boeing al Cala Viola, ecco ‘Lemonade’

Il sound di Bárbara Boeing attraversa funky house, broken beats, disco e ritmiche organiche, con un approccio che mette al centro il groove e il dancefloor.

L’artista arriva in Calabria dopo un recente set alla Good Room di New York e con una tappa a Umbria Jazz nel suo percorso estivo. A Cannitello porterà una selezione costruita per accompagnare il pubblico lungo tutta la notte, passando dalla house alla disco attraverso sonorità contemporanee.

Il legame con Toy Tonics racconta bene anche la direzione musicale dell’evento. L’etichetta berlinese ha riportato al centro del clubbing un linguaggio che guarda alle radici della dance senza trasformarle in semplice nostalgia, mescolando influenze funk, house e nuove contaminazioni.

Il 13 agosto musica sullo Stretto

Lo scenario sarà quello di Cala Viola, a Cannitello, con il mare e lo Stretto a fare da cornice ad un evento imperdibile. Un appuntamento che il 13 agosto porterà quindi a pochi chilometri da Reggio Calabria un nome internazionale della scena elettronica, per una notte pensata per chi ama le nuove contaminazioni e il ritmo, in tutte le sue declinazioni.