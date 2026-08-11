Calciomercato giovanile: Costanza Creazzo si trasferisce all’Arezzo

Con grande gioia e orgoglio, la Scuola Calcio Real Bagnara annuncia il trasferimento ufficiale di Costanza Creazzo all’ACF Arezzo. Una scelta importante che dimostra quanto sia alta la sua motivazione nel proseguire un percorso di crescita personale e sportiva, pronta ad affrontare una nuova sfida in una nuova ed entusiasmante realtà.

Classe 2012, Costanza ha militato per diversi anni tra le fila del Real Bagnara, distinguendosi fin da subito per talento, determinazione e passione. Una ragazza straordinariamente umile, che ha affrontato e continua ad affrontare tantissimi sacrifici quotidiani con la forza di chi crede profondamente nei propri obiettivi e vuole a tutti i costi realizzare il suo grande sogno.

Nel corso della sua esperienza con la società Real Bagnara, ha disputato prestazioni di altissimo livello, dimostrandosi costantemente tra le migliori in tutti i tornei affrontati, compresi prestigiosi appuntamenti internazionali ed esteri. Oltre a essere un vero e proprio perno di riferimento per la sua squadra e per i suoi compagni, il suo valore tra i pali le ha permesso di conquistare svariati premi individuali, a testimonianza di una crescita costante e di doti eccezionali per la sua età.

Il Presidente Domenico Minutolo, a nome di tutta la società del Real Bagnara, desidera rivolgerle un sentito ringraziamento e dedicarle questo speciale messaggio: “Siamo fieri di te Costi, della ragazza e dell’atleta che sei diventata e di tutto il percorso che hai condiviso insieme a noi. Il nostro augurio è che questo nuovo capitolo possa regalarti soddisfazioni, crescita e tante nuove emozioni. Continua a lavorare, a credere in te stessa e ad inseguire i tuoi sogni. Perché, anche quando le strade cambiano, la famiglia Real Bagnara resterà per sempre al tuo fianco“.