Strage di Cutro, Tridico: ‘La Calabria attende ancora risposte sui soccorsi’

Mercoledì 12 agosto, alle 21, piazza De Mundo a Pietrapaola Mare ospiterà la proiezione di “Cutro, 94… and more”, il documentario diretto e prodotto da Angelo Resta sul naufragio del caicco Summer Love. L’appuntamento è organizzato dall’europarlamentare Pasquale Tridico, capodelegazione del M5S a Bruxelles, già candidato alla presidenza della Regione Calabria, e dal gruppo The Left.

Sulla locandina una indicazione accompagna il titolo: per non dimenticare.

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Il film

L’opera ricostruisce le ore del 26 febbraio 2023, quando il Summer Love si spezza sulle secche a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. Le vittime accertate sono 94, tra cui trentacinque minori. Resta, filmmaker calabrese formatosi in una lunga collaborazione con Pupi Avati, firma regia e produzione di un lungometraggio di poco più di un’ora, nato da un’idea di Vincenzo Montalcini e scritto insieme a Bruno Palermo e Francesco Pupa. Il documentario ha il patrocinio di Amnesty International Italia ed ha debuttato in anteprima nazionale al teatro Apollo di Crotone.

Due i fronti del racconto. Il primo riguarda i soccorsi mancati nelle ore che precedono la tragedia, ricostruiti passo per passo fino all’allineamento delle bare nel Palamilone di Crotone. Il secondo riguarda il linguaggio: il film smonta la logica della sigla, quel codice alfanumerico che nei verbali prende il posto del nome di una persona. È la motivazione richiamata anche dalla giuria del Premio Vittorio De Seta, che il 1° agosto scorso, nella serata conclusiva del Magna Graecia Film Festival a Soverato, ha assegnato all’opera il riconoscimento della sezione documentari.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Pietrapaola Manuela Labonia, interverranno Tridico, la deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino, la capogruppo M5S in Consiglio regionale Elisa Scutellà, la consigliera regionale del Partito democratico Rosellina Madeo, l’eurodeputato di Avs Mimmo Lucano, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, Filippo Sestito presidente dell’Arci di Crotone e Bruno Palermo, tra gli autori del film. Modera Amedeo Fusco.

Tridico: «Attendiamo ancora risposte, non dobbiamo dimenticare»

«Lo scorso 30 settembre, negli ultimi giorni della campagna elettorale – ricorda l’europarlamentare – sono andato sulla spiaggia di Steccato di Cutro. È stata certamente una delle ore più dure di quei mesi, davanti ad un tratto di sabbia uguale a cento altri della costa ionica, pensando a novantaquattro vite spezzate. Ho deciso di organizzare questo momento, in una piazza di mare, in agosto, perché la memoria funziona quando entra nei luoghi della quotidianità. Pietrapaola guarda lo stesso Ionio di Cutro, un centinaio di chilometri più a nord».

«Sui soccorsi – spiega Pasquale Tridico – la Calabria attende ancora spiegazioni piene. Il film ripropone le domande rimaste sospese anche nelle sedi giudiziarie e tre anni dopo sono ancora senza risposta».

«A Bruxelles il Patto su migrazione e asilo ha spostato il baricentro sul controllo delle frontiere e lasciato scoperta proprio la funzione che a Cutro è mancata: una capacità pubblica europea di ricerca e soccorso, finanziata, coordinata e sottratta alla buona volontà dei mercantili o alle navi delle ong trascinate nei tribunali. Continuo a chiederla alla Commissione e la chiederò ancora nella prossima sessione».

«Accanto al soccorso servono canali legali di ingresso. Finché l’unica strada per arrivare in Europa passerà dai trafficanti, il conto lo pagheranno le persone in mare, e lo pagherà la Calabria, primo presidio con le proprie spiagge».

«Ringrazio la sindaca Manuela Labonia e il Comune di Pietrapaola per aver concesso la piazza, l’associazione Ricchizza per il lavoro organizzativo e Bruno Palermo, che il film lo ha scritto, perché verrà a raccontarlo. Invito i calabresi – conclude Pasquale Tridico – anche quanti in questi giorni vivono la costa ionica a esserci».