Reggio, Antonella Palmisano apre la sua Beauty Clinic: ‘Una nuova idea di bellezza per la città’

Un traguardo costruito in 25 anni di lavoro e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza. Antonella Palmisano ha inaugurato a Reggio Calabria la sua nuova Beauty Clinic, presentando alla città un progetto che cambia volto, spazi e filosofia: dall’estetica tradizionale ai trattamenti avanzati, dalle nuove tecnologie alla Bridal Suite dedicata alle future spose.

Quella del 6 agosto è stata una giornata importante per l’imprenditrice reggina. L’apertura ufficiale della nuova Antonella Palmisano Beauty Clinic ha segnato l’inizio di una fase completamente nuova di un percorso professionale iniziato quando era giovanissima e cresciuto negli anni insieme alle sue clienti.

Durante l’opening sono stati presentati i nuovi ambienti e soprattutto la nuova impostazione del centro. Un progetto che nasce dall’esperienza maturata sul campo, dalla formazione continua e dalla volontà di portare a Reggio Calabria servizi sempre più evoluti.

«Finalmente inauguro la mia nuova clinica di trattamenti estetici avanzati. La nuova mission sarà quella di portare in città una ventata di novità. Continueremo con l’estetica di base e tradizionale, ma anche e soprattutto con l’estetica avanzata. Sono fermamente convinta che il futuro dell’estetica sarà proprio questo», racconta Antonella Palmisano.

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Dalla passione a 25 anni di esperienza

Dietro la nascita della nuova Beauty Clinic c’è un percorso professionale tutt’altro che scontato.

Antonella Palmisano aveva infatti intrapreso studi molto diversi dal settore nel quale avrebbe poi costruito la propria carriera.

«Sono partita giovanissima perché questa è una passione che ho deciso di seguire. Ho fatto un percorso di studi totalmente differente, sono laureata in Scienze Statistiche: tutto pensavo tranne che fare l’estetista».

Poi la scelta di seguire quella passione e trasformarla in un mestiere.

«Le passioni vanno coltivate. Sono quelle che fanno realmente la differenza quando fai un lavoro che ti piace e ti appassiona. Mi considero fortunata perché faccio questo lavoro da tanti anni, ho costruito un buon seguito e soprattutto faccio davvero ciò che amo».

Oggi quella esperienza diventa la base sulla quale costruire una nuova idea di centro estetico.

«Cerco di regalare bellezza, ma soprattutto sicurezza»

Per Antonella Palmisano, infatti, l’estetica non significa semplicemente intervenire sull’aspetto esteriore.

Al centro del suo lavoro c’è la persona.

«Cerco di regalare bellezza, ma anche una forma di sicurezza attraverso il mio lavoro. Abbiamo tutti dei difetti, ma abbiamo anche tantissimi punti di forza che devono essere valorizzati».

Un rapporto con le clienti che negli anni è diventato sempre più profondo.

«La mia più grande soddisfazione è riuscire spesso a capire la cliente. A volte faccio quasi da psicologa. Cerco di aiutare ogni persona a sentirsi più bella. Sono convinta che chi sta bene con se stesso riesca anche a rapportarsi meglio con il mondo esterno».

Una filosofia che Antonella applica anche al make-up.

«Il trucco deve valorizzare la persona, non trasformarla. Quando qualcuno si guarda allo specchio deve vedere una versione più bella di sé, non una persona completamente diversa. Questo è il mio stile».

La nuova sfida: estetica avanzata e tecnologie all’avanguardia

La vera svolta della nuova Beauty Clinic riguarda però l’estetica avanzata.

Accanto ai servizi tradizionali trovano spazio nuovi protocolli viso e corpo, cosmeceutica e tecnologie non invasive.

«L’estetica tradizionale si è evoluta. Così come la tecnologia migliora il nostro stile di vita, allo stesso modo migliora la cosmeceutica. Io credo fortemente in questo percorso».

L’obiettivo è offrire trattamenti che possano adattarsi anche ai ritmi della vita quotidiana.

«Voglio portare novità non invasive. Trattamenti che una persona possa effettuare anche durante la pausa pranzo: venire qui, dedicarsi un’ora di relax in un ambiente confortevole e allo stesso tempo lavorare per ottenere risultati visibili».

Tra le proposte ci saranno cosmeceutica avanzata, esosomi, peptidi e nuove tecnologie per i trattamenti viso e corpo.

Ma Antonella Palmisano mette un punto fermo: nessun macchinario, da solo, può rappresentare la soluzione per tutti.

«Non esiste un trattamento uguale per tutti»

La parola chiave della nuova Beauty Clinic è infatti personalizzazione.

«Non credo esista una tecnologia che da sola dia il risultato. È la metodologia costruita sulla cliente, in base alle sue caratteristiche e alle sue esigenze, che può realmente fare la differenza».

Ogni percorso sarà quindi studiato partendo dalla persona.

Viso e corpo saranno analizzati per individuare protocolli specifici, da modificare e calibrare nel tempo.

La Bridal Suite: uno spazio interamente dedicato alle spose

Tra le novità più importanti presentate durante l’inaugurazione c’è la Bridal Suite.

Uno spazio pensato non semplicemente per realizzare il make-up del matrimonio, ma per accompagnare la futura sposa attraverso tutto il percorso che precede il grande giorno.

«È una novità che secondo me mancava a Reggio Calabria. Ho creato una Bridal Suite, un vero atelier nel quale mi occuperò personalmente di tutti i particolari della mia sposa».

L’idea è costruire una vera esperienza.

«Voglio cercare di regalare emozioni dal punto di vista visivo ma anche olfattivo. Per questo ho integrato anche una linea di profumi».

E il percorso inizierà molto prima del matrimonio.

«Al giorno delle nozze non si arriva semplicemente con un make-up perfetto. Dietro c’è tutta una preparazione che può fare la differenza. Soprattutto quando si vuole ottenere una base molto naturale, la cura della pelle e la skincare sono fondamentali».

Skincare coreana, analisi della pelle e intelligenza artificiale

La nuova Beauty Clinic guarda anche alle tendenze più recenti nel settore della cura della pelle.

Antonella Palmisano ha scelto di introdurre nuove linee di skincare coreana, da utilizzare come supporto quotidiano e mantenimento dei trattamenti professionali.

Non solo.

Nel centro sarà utilizzato anche un sistema basato sull’intelligenza artificiale per lo screening della pelle.

«Attraverso questo programma creerò uno screening della pelle della cliente e costruiremo un percorso che comprenderà sia il trattamento professionale in cabina, per viso e corpo, sia quello domiciliare».

Un’altra area specifica sarà invece dedicata al visagismo e alla dermopigmentazione di occhi, labbra e sopracciglia, settore nel quale Palmisano si è specializzata attraverso anni di formazione.

Un progetto pensato centimetro dopo centimetro

Anche gli ambienti raccontano la trasformazione.

La nuova Beauty Clinic è stata progettata insieme allo studio di architettura LESS, con spazi costruiti su misura intorno alla nuova filosofia del centro.

«Sono riuscita a realizzare quello che avevo nella mia testa. Grazie a loro quell’idea è stata trasformata in realtà».

Una nuova veste pensata per trasmettere relax, riservatezza e accoglienza e accompagnare la cliente durante tutto il percorso.

Nel giorno dell’inaugurazione Antonella Palmisano ha voluto ringraziare chi ha condiviso con lei questa nuova fase: la famiglia, il marito, lo staff, lo studio LESS e Patrizia Sorrentino, che ha seguito l’organizzazione dell’opening.

Una nuova storia che parte da Reggio Calabria

La sede storica resta in via Giulia 12, mentre il progetto si amplia con gli spazi di via Giulia 8, dedicati alla Bridal Suite e alla dermopigmentazione.

La Beauty Clinic sarà aperta dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 9 alle 18.

L’inaugurazione ha così chiuso un lungo periodo di progettazione e aperto ufficialmente una nuova fase.

Dopo 25 anni Antonella Palmisano riparte dallo stesso settore, dalla stessa città e dalla stessa passione, ma con un progetto profondamente diverso: meno trattamenti standardizzati e più percorsi costruiti sulla persona, più tecnologia e una nuova attenzione all’esperienza della cliente.

«Vi aspettiamo. E soprattutto vorrei conoscere il vostro parere sulla nuova accoglienza e sui nuovi protocolli che stiamo creando per voi».

Per Antonella Palmisano il 6 agosto non è stato soltanto il giorno di una nuova inaugurazione. È stato il giorno in cui un’idea costruita negli anni ha preso definitivamente forma.