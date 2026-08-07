City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Comune di Reggio, Laganà nuovo Dg: ‘Una sfida entusiasmante, lavorerò duramente per la città’

"Reggio è la mia città e, per questo, avverto una responsabilità maggiore rispetto a qualsiasi altro incarico che mi sia stato mai conferito", le parole del nuovo direttore generale

07 Agosto 2026 - 18:51 | Comunicato

Comune di Reggio, Laganà nuovo Dg: ‘Una sfida entusiasmante, lavorerò duramente per la città’

Giovanni Laganà è il nuovo Direttore generale del Comune di Reggio Calabria. L’ingegnere, reggino, vanta una lunga esperienza ai vertici della pubblica amministrazione e della gestione delle infrastrutture in Calabria ed in Sicilia. È stato Vice Direttore regionale Anas Sicilia, Capo Compartimento Anas Calabria, Direttore generale della Regione Calabria e Direttore generale della ItalConsult Spa, maturando una consolidata esperienza nella pianificazione strategica, nelle opere pubbliche, nella gestione di programmi infrastrutturali complessi e nelle dinamiche degli enti locali. Negli ultimi sette anni ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali al Comune di Catanzaro, dove è stato, fra l’altro, Coordinatore dell’Area tecnica ed ha seguito i principali cantieri (la riqualificazione dello stadio “Ceravolo” ed il restyling del porto su
tutti).

Leggi anche

Per Giovanni Laganà, dunque, si tratta di un ritorno a casa, di cui spiega i motivi:

“Reggio è la mia città e, per questo, avverto una responsabilità maggiore rispetto a qualsiasi altro incarico che mi sia stato mai conferito. Mi sono laureato, per scelta, nella mia città, all’Università Mediterranea e adesso finalmente colgo l’opportunità di fare ritorno professionale a Reggio, dopo tanto tempo altrove, per affrontare quella che ritengo sarà l’esperienza più stimolante e importante del mio percorso lavorativo. In verità – confessa il neo Dg Laganà – ho sempre sognato di poter mettere a disposizione dei miei concittadini reggini le competenze acquisite in tanti anni trascorsi fuori; tuttavia i tempi e le
circostanze che hanno contraddistinto la mia carriera finora non me lo avevano consentito. Oggi posso farlo e farlo convintamente, aderendo appieno alla visione del nuovo Sindaco, l’onorevole Francesco Cannizzaro, condividendone strategie, programma ed entusiasmo e portando con me il bagaglio di competenze acquisito attraverso le diverse esperienze maturate. Al Sindaco Cannizzaro mi lega un rapporto di stima fondato su diversi elementi condivisi: l’autorevolezza, il pragmatismo, il senso della visione, l’incredibile voglia di fare e, da ultimo, l’evidente, incondizionato amore per Reggio Calabria. Sono stati proprio questi aspetti ad indurmi a proporre il mio profilo all’attenzione della nuova Amministrazione comunale. E oggi lo ringrazio per la fiducia, per avermi scelto valutandomi il migliore tra i tanti profili che si sono proposti nel rispondere all’avviso pubblico. Da subito – aggiunge Giovanni Laganà – lavorerò duramente, con spirito di servizio, per contribuire al percorso di cambiamento di questa Città; una sfida entusiasmante, alla ricerca dei risultati che i reggini si aspettano e meritano. Sono consapevole che non sarà agevole, ma chi sceglie di servire la propria terra ha il dovere di farlo con il cuore, con competenza e con una passione che non conosce condizioni.”

Leggi anche

“La firma apposta oggi pomeriggio su questo decreto di nomina – afferma il Sindaco Cannizzaro – è per me di grandissima rilevanza, perché la scelta del Direttore generale del Comune di Reggio Calabria la ritengo indispensabile per il buon andamento amministrativo dell’Ente. In data 8 luglio il Comune ha pubblicato l’avviso per il conferimento dell’incarico e sono pervenuti 23 curricula, che ho personalmente esaminato: ritengo si tratti di un numero importante e significativo, a dimostrazione di quanto la Città di Reggio Calabria, questo Ente e, mi sia consentito dirlo, anche la nuova stagione politico-amministrativa che stiamo rappresentando, siano oggi particolarmente attrattivi. Tra i tanti profili di valore, ritengo di aver scelto il migliore. Giovanni Laganà è un figlio di questa terra, formatosi a Reggio Calabria, che ha poi arricchito il proprio percorso professionale fuori dal nostro territorio, maturando esperienze di altissimo livello e consolidando competenze di grande spessore. Ha già ricoperto incarichi apicali di assoluto rilievo, tra cui quello di Capo Compartimento di Anas Calabria e di Direttore generale della Regione Calabria, oltre ad altri prestigiosi ruoli che ne hanno ulteriormente rafforzato il profilo professionale. Per questo – conclude Francesco Cannizzaro – sono particolarmente soddisfatto di annunciare che sarà lui il nuovo Direttore Generale di Palazzo San Giorgio.”

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Francesco CannizzaroReggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?