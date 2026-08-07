Comune di Reggio, Laganà nuovo Dg: ‘Una sfida entusiasmante, lavorerò duramente per la città’

Giovanni Laganà è il nuovo Direttore generale del Comune di Reggio Calabria. L’ingegnere, reggino, vanta una lunga esperienza ai vertici della pubblica amministrazione e della gestione delle infrastrutture in Calabria ed in Sicilia. È stato Vice Direttore regionale Anas Sicilia, Capo Compartimento Anas Calabria, Direttore generale della Regione Calabria e Direttore generale della ItalConsult Spa, maturando una consolidata esperienza nella pianificazione strategica, nelle opere pubbliche, nella gestione di programmi infrastrutturali complessi e nelle dinamiche degli enti locali. Negli ultimi sette anni ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali al Comune di Catanzaro, dove è stato, fra l’altro, Coordinatore dell’Area tecnica ed ha seguito i principali cantieri (la riqualificazione dello stadio “Ceravolo” ed il restyling del porto su

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Per Giovanni Laganà, dunque, si tratta di un ritorno a casa, di cui spiega i motivi:

“Reggio è la mia città e, per questo, avverto una responsabilità maggiore rispetto a qualsiasi altro incarico che mi sia stato mai conferito. Mi sono laureato, per scelta, nella mia città, all’Università Mediterranea e adesso finalmente colgo l’opportunità di fare ritorno professionale a Reggio, dopo tanto tempo altrove, per affrontare quella che ritengo sarà l’esperienza più stimolante e importante del mio percorso lavorativo. In verità – confessa il neo Dg Laganà – ho sempre sognato di poter mettere a disposizione dei miei concittadini reggini le competenze acquisite in tanti anni trascorsi fuori; tuttavia i tempi e le

circostanze che hanno contraddistinto la mia carriera finora non me lo avevano consentito. Oggi posso farlo e farlo convintamente, aderendo appieno alla visione del nuovo Sindaco, l’onorevole Francesco Cannizzaro, condividendone strategie, programma ed entusiasmo e portando con me il bagaglio di competenze acquisito attraverso le diverse esperienze maturate. Al Sindaco Cannizzaro mi lega un rapporto di stima fondato su diversi elementi condivisi: l’autorevolezza, il pragmatismo, il senso della visione, l’incredibile voglia di fare e, da ultimo, l’evidente, incondizionato amore per Reggio Calabria. Sono stati proprio questi aspetti ad indurmi a proporre il mio profilo all’attenzione della nuova Amministrazione comunale. E oggi lo ringrazio per la fiducia, per avermi scelto valutandomi il migliore tra i tanti profili che si sono proposti nel rispondere all’avviso pubblico. Da subito – aggiunge Giovanni Laganà – lavorerò duramente, con spirito di servizio, per contribuire al percorso di cambiamento di questa Città; una sfida entusiasmante, alla ricerca dei risultati che i reggini si aspettano e meritano. Sono consapevole che non sarà agevole, ma chi sceglie di servire la propria terra ha il dovere di farlo con il cuore, con competenza e con una passione che non conosce condizioni.”

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