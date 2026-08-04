Sole, mare, poi la cena di pesce perfetta. Dove? All’Hostaria dei Campi

Dopo una giornata trascorsa tra sole, spiaggia e mare, arriva il momento di rilassarsi davanti a una buona cena. Per chi desidera gustare piatti di pesce nel centro di Reggio Calabria, l’Hostaria dei Campi propone un menu ricco di sapori semplici, ingredienti di qualità e specialità della cucina locale. Un luogo accogliente dove trascorrere una serata in compagnia, accompagnando ogni portata con un buon calice di vino.

Il mare arriva in tavola

Tra le proposte dedicate agli amanti del pesce ci sono gli spaghetti con cozze e vongole (superlativi), gli involtini di pesce spada, l’insalata di polpo, la particolare frittura al metro terra&mare e tanto, tanto altro. Piatti preparati per valorizzare il gusto delle materie prime, senza rinunciare alla semplicità. Una cucina pensata per chi vuole ritrovare nel piatto i profumi e i sapori del Mediterraneo.

La proposta dell’Hostaria dei Campi non si ferma ovviamente al menu di pesce. Il locale offre anche specialità della cucina locale, prodotti a chilometro zero e biologici, stuzzicherie e una pizza ad alta digeribilità. Sono disponibili, inoltre, proposte senza glutine, pensate per permettere a tutti di vivere una cena piacevole e senza rinunce.

Vini italiani e birre artigianali

Ogni piatto può essere accompagnato da un’attenta selezione di vini provenienti da tutta Italia e birre artigianali. Una scelta che completa l’esperienza a tavola e permette di trovare l’abbinamento più adatto, dalla cena di pesce alla pizza, passando per antipasti e stuzzicherie.

Situata nel cuore di Reggio Calabria, l’Hostaria dei Campi rappresenta una soluzione ideale per una cena estiva, una serata tra amici o un momento da condividere dopo una giornata trascorsa sul lungomare e sulle spiagge della città.

Per prenotare il proprio tavolo è possibile telefonare, a partire dalle ore 17:30, al numero 0965 324003.