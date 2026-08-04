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Calciomercato: la Reggina, il Chelsea, la Juventus. Adesso Camilleri torna a casa

Sarà avversario degli amaranto nel prossimo campionato. Era ritenuto uno dei grandi talenti di quel settore giovanile anni 2000

04 Agosto 2026 - 10:57 | Redazione

Camilleri Gela

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, arrivato giovanissimo, veniva ritenuto allora uno dei calciatori più promettenti. Non è un caso che nel suo percorso iniziale, abbia fatto esperienze nelle giovanili di Juventus e Chelsea, salvo poi essere condizionato nel prosieguo della sua carriera da una serie di infortuni anche pesanti. Ha girato quasi tutta l’Italia in lungo e in largo, indossando più di venti maglie diverse, con le ultime esperienze in serie D. Adesso Vincenzo Camilleri intende chiudere il cerchio nella sua città natale e quindi all’età di 34 anni, ha deciso di accettare la proposta del Gela. I siciliani, ovviamente, sono collocati nel girone I e saranno avversari della Reggina.

fonte foto: facebook Gela Calcio

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