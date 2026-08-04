Athletic Palermo: cambio al vertice, nominato un nuovo presidente

L’Athletic Palermo riparte con nuove ambizioni, dopo la grande stagione scorsa. Intanto si registra un cambio ai vertici con Gaetano Conte ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dopo 10 anni. Al suo posto subentrerà Antonio Cottone, mentre Conte ricoprirà la carica di presidente onorario.

Il comunicato

“L’Athletic Club Palermo comunica che Gaetano Conte ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente. Al termine del Consiglio d’Amministrazione e della successiva votazione dei soci, è stato nominato nuovo presidente Antonio Cottone, mentre Conte assumerà il ruolo di presidente onorario e resterà all’interno del CdA”.