Reggio, dolci come opere d’arte: La Bottega del Gelato presenta la nuova ‘frutta realistica’ – FOTO
La frutta che non è frutta. Sembrano veri ma non lo sono. Ecco le monoporzioni artigianali che riproducono agrumi, frutti rossi e cocco con una cura estrema per gusto e dettagli
03 Agosto 2026 - 09:44 | di Redazione
A Reggio Calabria c’è chi realizza dolci da gustare e chi crea vere esperienze da vivere. La Bottega del Gelato presenta una novità destinata a sorprendere gli occhi ancora prima del palato: sono arrivati i nuovi frutti realistici di qualità superiore, autentici piccoli capolavori di alta pasticceria gelata.
Non si tratta di semplici monoporzioni scenografiche. Ogni creazione nasce da un lavoro artigianale estremamente accurato, dove colori, texture, riflessi, dettagli e imperfezioni naturali vengono studiati con una precisione quasi maniacale per riprodurre la frutta in maniera sorprendentemente fedele.
Dalla delicatezza degli agrumi alla vivacità dei frutti rossi, fino alle lavorazioni più complesse come il cocco realistico, ogni pezzo richiede tempo, tecnica e una ricerca costante dell’equilibrio tra estetica e gusto.
La filosofia della Bottega del Gelato è chiara: l’eccellenza non nasce dalla quantità, ma dall’attenzione assoluta ai dettagli.
Ed è proprio questa cura maniacale che contraddistingue ogni scelta del laboratorio, dalla selezione delle materie prime fino alla presentazione finale.
«Vogliamo offrire qualcosa che emozioni davvero», spiegano dal laboratorio. «Ogni frutta realistica è pensata per coinvolgere vista, profumo e gusto, trasformando il dessert in un’esperienza completa».
Le nuove creazioni saranno disponibili in edizione limitata e rappresentano una delle proposte più esclusive dell’estate. In un momento in cui molti inseguono l’effetto scenico, La Bottega del Gelato sceglie di puntare su ciò che conta davvero: qualità superiore, artigianalità e perfezione del dettaglio.
Perché un dolce può essere bello da fotografare, ma solo quando è realizzato con una cura autentica diventa davvero indimenticabile.
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