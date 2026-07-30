Reggio, l’estate si accende di gusto: arriva la ‘Bubble Waffle Night’ firmata Ke Gelato

Dopo lo straordinario successo riscosso dai gelati artigianali e dagli ormai iconici Affogati Experience, il Maestro Gelatiere Consolato Namia rilancia con un’iniziativa pronta a conquistare le notti della città: nasce ufficialmente la BUBBLE WAFFLE NIGHT.

A raccontare lo spirito dell’iniziativa è il Maestro Gelatiere Consolato Namia:

“Vogliamo regalare ai nostri clienti qualcosa che a Reggio Calabria ancora mancava. La BUBBLE WAFFLE NIGHT nasce per rendere ancora più speciale la stagione estiva, offrendo prodotti preparati al momento con ingredienti di primissima qualità e un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. Non proponiamo semplicemente un dolce: offriamo uno spettacolo da vivere e condividere”.

Per l’occasione, Ke Gelato – Affogateria Gelateria rinnova e amplifica la sua offerta, annuncando l’apertura con orario NO STOP dalle 8:30 del mattino fino alle 3:00 di notte. Un servizio continuativo pensato per chi desidera concedersi una pausa di pura dolcezza a qualsiasi ora della giornata e, soprattutto, durante le calde notti estive.

Lo spettacolo del caldo e del freddo: Bubble Waffle e MiniWaffel espressi

Protagonisti indiscussi del nuovo format notturno sono i Bubble Waffle e i MiniWaffel, preparati rigorosamente al momento ed espressi davanti agli occhi dei clienti.

Croccanti all’esterno e incredibilmente soffici all’interno, vengono serviti ancora caldi e farciti secondo la fantasia del cliente: dal gelato artigianale alla Nutella, fino alle creme spalmabili, al pistacchio, al cioccolato e a un’ampia selezione di topping golosi. Il risultato è un dessert spettacolare, una combinazione perfetta di temperature e consistenze capace di appagare sia la vista che il palato.

La grande novità dell’estate: il Gelato Poke

Accanto ai waffle fa il suo esordio un’altra creazione originale e di tendenza targata Ke Gelato: il Gelato Poke.

Ispirato al celebre piatto hawaiano ma reinterpretato in chiave dolciaria, il Gelato Poke consente di assemblare la propria coppa personalizzata unendo gelato artigianale, creme, salse, granelle scricchiolanti e ingredienti freschi. Un’opzione colorata, dinamica e altamente personalizzabile, ideale per rinfrescare con stile le serate estive.

Un appuntamento fisso per la movida reggina

Che sia a conclusione di una passeggiata sul Lungomare Falcomatà, dopo una cena in centro o per proseguire una serata tra amici, la Bubble Waffle Night si candida a diventare il dolce finale perfetto di ogni notte estiva.