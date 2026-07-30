Reggio, l’estate si accende di gusto: arriva la ‘Bubble Waffle Night’ firmata Ke Gelato
Il dolce finale perfetto di ogni notte d'estate in riva allo Stretto. Ecco l'ultima idea lanciata dalla gelateria del centro
30 Luglio 2026 - 16:08 | di Redazione
Dopo lo straordinario successo riscosso dai gelati artigianali e dagli ormai iconici Affogati Experience, il Maestro Gelatiere Consolato Namia rilancia con un’iniziativa pronta a conquistare le notti della città: nasce ufficialmente la BUBBLE WAFFLE NIGHT.
A raccontare lo spirito dell’iniziativa è il Maestro Gelatiere Consolato Namia:
“Vogliamo regalare ai nostri clienti qualcosa che a Reggio Calabria ancora mancava. La BUBBLE WAFFLE NIGHT nasce per rendere ancora più speciale la stagione estiva, offrendo prodotti preparati al momento con ingredienti di primissima qualità e un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. Non proponiamo semplicemente un dolce: offriamo uno spettacolo da vivere e condividere”.
Per l’occasione, Ke Gelato – Affogateria Gelateria rinnova e amplifica la sua offerta, annuncando l’apertura con orario NO STOP dalle 8:30 del mattino fino alle 3:00 di notte. Un servizio continuativo pensato per chi desidera concedersi una pausa di pura dolcezza a qualsiasi ora della giornata e, soprattutto, durante le calde notti estive.
Lo spettacolo del caldo e del freddo: Bubble Waffle e MiniWaffel espressi
Protagonisti indiscussi del nuovo format notturno sono i Bubble Waffle e i MiniWaffel, preparati rigorosamente al momento ed espressi davanti agli occhi dei clienti.
Croccanti all’esterno e incredibilmente soffici all’interno, vengono serviti ancora caldi e farciti secondo la fantasia del cliente: dal gelato artigianale alla Nutella, fino alle creme spalmabili, al pistacchio, al cioccolato e a un’ampia selezione di topping golosi. Il risultato è un dessert spettacolare, una combinazione perfetta di temperature e consistenze capace di appagare sia la vista che il palato.
La grande novità dell’estate: il Gelato Poke
Accanto ai waffle fa il suo esordio un’altra creazione originale e di tendenza targata Ke Gelato: il Gelato Poke.
Ispirato al celebre piatto hawaiano ma reinterpretato in chiave dolciaria, il Gelato Poke consente di assemblare la propria coppa personalizzata unendo gelato artigianale, creme, salse, granelle scricchiolanti e ingredienti freschi. Un’opzione colorata, dinamica e altamente personalizzabile, ideale per rinfrescare con stile le serate estive.
Un appuntamento fisso per la movida reggina
Che sia a conclusione di una passeggiata sul Lungomare Falcomatà, dopo una cena in centro o per proseguire una serata tra amici, la Bubble Waffle Night si candida a diventare il dolce finale perfetto di ogni notte estiva.
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