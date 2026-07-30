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Basket: diramato il calendario della serie B Nazionale. Viola, esordio in trasferta

La stagione parte il 29 settembre. Neroarancio impegnati nella costruzione del roster

30 Luglio 2026 - 16:21 | Comunicato

redel viola avellino ()

Ufficializzato il calendario della Serie B Nazionale Old Wild West 2026-27. La Viola fa il suo esordio in trasferta contro Treviglio il 27 settembre, la prima in casa invece con Bees la settimana successiva. Alla terza di campionato i neroarancio renderanno visita al San Vendemiano, poi alla quarta al PalaCalafiore arriva Orzi, la quinta fuori con l’Omegna.

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