Calciomercato, Patierno: le cifre, la considerevole proposta della Reggina, la concorrenza

Si segue con particolare attenzione la vicenda Patierno. La Reggina lo ha posto come primo obiettivo, il procuratore del calciatore Giovanni Tateo ne ha dato conferma, mettendo in evidenza, però, alcuni ostacoli che oggi ne impediscono la chiusura. Fra tutti, la voglia di rimanere nel professionismo dell’attaccante, anche se la porta alla società amaranto non è stata completamente chiusa. Su tuttoavellino.it troviamo altri dettagli:

Patierno, l’Avellino e la Reggina

“Tiene banco il futuro di Cosimo Patierno, che l’Avellino ha messo alla porta non appena ingaggiato Alessandro Nesta. L’attaccante non rientra nei piani del tecnico romano, il quale lo ha ribadito anche dopo l’amichevole con la Scafatese. Patierno ha mercato in C (Casarano, Barletta e Monopoli) e in Serie D (Brindisi e Reggina).

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Proprio il club amaranto, appena acquistato da Claudio Lotito, si sarebbe portato in vantaggio sulle altre nella corsa all’attaccante bitontino, legato all’Avellino da altri due anni di contratto a cifre importanti, presentando un’offerta all’entourage del calciatore: un biennale da 180mila euro l’anno. Come riportato da IrpiniaTV, l’Avellino sarebbe disposto a pagare a Patierno una buonuscita senza andare oltre il 25-30% del compenso attuale (250mila euro a stagione)”.