Acqua & Sapone arriva a Taurianova: nuovo punto vendita al Parco Commerciale La Cometa

Una nuova apertura che porta in città un riferimento dedicato alla cura della casa, della persona, della bellezza e del benessere quotidiano

Acqua & Sapone inaugura il 31 luglio il primo punto vendita a Taurianova, all’interno del Parco Commerciale La Cometa. Una nuova apertura che porta in città un riferimento dedicato alla cura della casa, della persona, della bellezza e del benessere quotidiano.

La posizione, inserita in uno dei principali poli commerciali dell’area e dotata di ampio parcheggio, rende il nuovo store facilmente accessibile per famiglie, lavoratori e clienti provenienti anche dai comuni vicini.

Con questa apertura, Acqua & Sapone rafforza la propria presenza in Calabria, dove la rete raggiunge 15 punti vendita.

Assortimento completo e vendita assistita

Il nuovo punto vendita offrirà un assortimento completo, con prodotti dei migliori marchi per detergenza, igiene personale, cura della casa, profumeria, make-up e benessere.

Particolare attenzione sarà dedicata alla vendita assistita: il personale qualificato sarà a disposizione per accompagnare i clienti nella scelta dei prodotti, fornire consigli, suggerire soluzioni adatte alle diverse esigenze e proporre idee regalo.

Questo servizio rappresenta un valore aggiunto importante, soprattutto in reparti come profumeria e make-up, dove la consulenza può rendere l’esperienza d’acquisto più semplice, personalizzata e soddisfacente.

Omaggi nel giorno dell’inaugurazione

In occasione dell’apertura, Acqua & Sapone ha previsto iniziative dedicate ai clienti. Nel giorno inaugurale saranno disponibili omaggi come ombrellone e shopper, pensati per accogliere chi visiterà il nuovo punto vendita .

Inoltre, i primi 50 clienti iscritti al programma Acqua & Sapone Carta Club potranno ricevere un pacco sorpresa in omaggio . Un’iniziativa pensata per premiare chi partecipa al programma fedeltà e per invitare nuovi clienti a scoprire i vantaggi riservati agli iscritti.

Carta Club e App: convenienza sempre a portata di mano

Il programma Acqua & Sapone Carta Club , riservato ai clienti dei negozi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, conta oggi oltre 3 milioni di iscritti e permette di accedere alla raccolta Bolle, a coupon esclusivi, sconti dedicati, concorsi e iniziative promozionali.

Scaricando l’ App Carta Club , i clienti possono ricevere 5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro e 50 Bolle di benvenuto. L’ App consente inoltre di consultare le offerte , seguire le promozioni e restare aggiornati sulle iniziative del punto vendita .

In questo modo, la spesa quotidiana diventa più semplice, conveniente e personalizzata.

Promozioni dopo l’apertura

Le iniziative non si fermeranno alla sola giornata inaugurale. Sabato 8 agosto sarà previsto un elegante vaso in vetro in omaggio ogni 20 euro di spesa. Venerdì 14 agosto, invece, i clienti potranno ricevere una tovaglia con cuoricini in omaggio .

Due appuntamenti pensati per prolungare l’attenzione sul nuovo punto vendita e offrire ulteriori occasioni di convenienza a chi desidera scoprire l’assortimento e i servizi dello store.

Sette addetti del territorio

L’apertura di Taurianova porta anche un beneficio occupazionale diretto. Nel nuovo punto vendita lavoreranno 7 addetti, tutti provenienti dal territorio.

Questo dato racconta una crescita che non si limita all’apertura di un nuovo spazio commerciale, ma che genera anche opportunità professionali locali. La presenza di personale del territorio favorisce inoltre una relazione più naturale con i clienti e una migliore conoscenza delle abitudini e delle esigenze della comunità.

Un presidio commerciale con valore territoriale

Il nuovo Acqua & Sapone al Parco Commerciale La Cometa nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la spesa quotidiana delle famiglie.

L’apertura di un nuovo punto vendita accessibile, dotato di parcheggio, inserito in un polo commerciale frequentato e sostenuto da assunzioni locali rappresenta un contributo alla vitalità economica dell’area.

La crescita dell’insegna si traduce così in servizi più vicini alle persone, opportunità di lavoro, attenzione al cliente e presenza nei luoghi in cui si concentrano le abitudini di acquisto quotidiane.

Un nuovo riferimento per casa, persona e bellezza

Con l’apertura di Taurianova, Acqua & Sapone continua il proprio percorso di sviluppo, che con le inaugurazioni del 31 luglio porta la rete a 895 punti vendita tra Italia e Spagna, a insegna Acqua & Sapone e La Saponeria.