Colosimo a Gioia Tauro: ‘Bisogna chiudere i porti alla ‘Ndrangheta’

“Abbiamo fatto il punto sui protocolli stipulati con le forze dell’ordine. Credo che possano essere esportati come modello e se si può fare ancora di più noi solleciteremo perché questo venga fatto. Bisogna chiudere i porti alla ‘ndrangheta”.

Così Chiara Colosimo ha sintetizzato la missione di una delegazione della Commissione parlamentare antimafia da lei presieduta a Gioia Tauro per approfondire le attività di contrasto al narcotraffico e alla criminalità organizzata nell’area dello scalo.

Nel corso della visita ci sono state una serie di audizioni con i vertici della Capitaneria, dell’Autorità di sistema portuale, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’obiettivo è stato quello di acquisire elementi conoscitivi sulle strategie di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali che interessano uno dei principali scali del Mediterraneo.

Le dichiarazioni della presidenza e le connessioni internazionali

“Sono contenta di aver organizzato questa missione, per il lavoro che viene svolto in modo straordinario sia dalle forze di polizia sia dalla magistratura sul Porto di Gioia Tauro. Su un territorio dove la ‘ndrangheta continua a fare paura, continua a fare soldi e in particolare continua a far da ponte con i cartelli della Tripla Frontera, Primeiro Comando da Capital, per portare sempre più droga nella nostra Nazione”.

Fonte: Ansa Calabria