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Reggina: amaranto in ritiro, comunicazioni per stampa e tifosi

Si attendono notizie in merito a eventuali amichevoli

30 Luglio 2026 - 16:04 | Comunicato

reggina allenamento sant agata laaribi ()

Il comunicato

“AS Reggina 1914 rende noto che, a partire dalla prossima settimana, stampa e tifosi potranno accedere alle sedute di allenamento. Date e orari verranno comunicati tramite i canali ufficiali. L’Ufficio Stampa del club fornirà comunicazione in merito alle attività che verranno svolte questa settimana, attraverso report quotidiani”.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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