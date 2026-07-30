Reggina: amaranto in ritiro, comunicazioni per stampa e tifosi
Si attendono notizie in merito a eventuali amichevoli
30 Luglio 2026 - 16:04 | Comunicato
Il comunicato
“AS Reggina 1914 rende noto che, a partire dalla prossima settimana, stampa e tifosi potranno accedere alle sedute di allenamento. Date e orari verranno comunicati tramite i canali ufficiali. L’Ufficio Stampa del club fornirà comunicazione in merito alle attività che verranno svolte questa settimana, attraverso report quotidiani”.
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