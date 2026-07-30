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8 Agosto - 9 Agosto 2026

Il ‘Vinitaly and the City’ sbarca a Reggio: come funziona, biglietti e cosa sapere

8 Agosto - 9 Agosto 2026

ore 19:00

20.00 euro

vinitaly in the city

Dopo l’importante appuntamento nel Parco Archeologico di Sibari, il prestigioso format fuori salone firmato Vinitaly arriva per la prima volta a Reggio Calabria, cuore della Magna Grecia e cornice d’eccezione tra storia e mare.

L’8 e il 9 agosto 2026, dalle ore 19:00 fino alle 2:00 di notte, il celebre Lungomare Italo Falcomatà farà da sfondo a due serate imperdibili all’insegna di degustazioni, musica dal vivo, masterclass e appuntamenti culturali. Un evento unico dove la bellezza dei Bronzi di Riace e il panorama dello Stretto di Messina si fondono con il fascino della cultura enologica.

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Vino, musica e cultura

Vinitaly and the City – Calabria in Wine non è solo una grande degustazione, ma un’esperienza culturale e sensoriale completa pensata per tutti i wine lovers:

  • Banchi d’assaggio: centinaia di etichette per scoprire la ricchezza e la biodiversità dei vini calabresi e italiani.
  • Masterclass & Show Cooking: guidati da esperti sommelier e chef per conoscere da vicino cosa si cela dietro ogni bottiglia.
  • Musica e cultura: intrattenimento dal vivo e approfondimenti a due passi dal mare.

Leggi anche

Guida al carnet degustazione: prezzi, biglietti e come funziona

L’accesso all’evento e alle degustazioni avviene tramite il Carnet Degustazione, che include il kit ufficiale del degustatore. Attenzione: i carnet sono disponibili fino ad esaurimento disponibilità e l’acquisto è riservato esclusivamente ai maggiorenni.

locandina vinitaly and the city
locandina vinitaly and the city

Carnet ONLINE – 15 € (Consigliato)

Acquistando il carnet in anticipo sul sito si risparmiano 5 € rispetto al prezzo in cassa.

  • Prezzo: 15 € (sconto online + prevendita 1,50€)
  • Cosa include:
    • 3 Token Wine per le degustazioni
    • 1 Token Esperienza (valido per accedere ad attività speciali o masterclass)
    • Calice ufficiale + Porta calice

Acquista qui il tuo Carnet ONLINE sul sito ufficiale

Carnet ALLE CASSE – 20 €

Disponibile sul posto nei giorni dell’evento (salvo esaurimento posti).

  • Prezzo: 20 € (prezzo pieno)
  • Cosa include:
    • 3 Token Wine
    • 1 Token Esperienza
    • Calice ufficiale + Porta calice

Un viaggio alla scoperta delle migliori etichette del Mediterraneo in una suggestiva cornice ricca di storia e cultura.

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VinitalyReggio Calabria Eventi

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