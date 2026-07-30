Il ‘Vinitaly and the City’ sbarca a Reggio: come funziona, biglietti e cosa sapere
ore 19:00
20.00 euro
Dopo l’importante appuntamento nel Parco Archeologico di Sibari, il prestigioso format fuori salone firmato Vinitaly arriva per la prima volta a Reggio Calabria, cuore della Magna Grecia e cornice d’eccezione tra storia e mare.
L’8 e il 9 agosto 2026, dalle ore 19:00 fino alle 2:00 di notte, il celebre Lungomare Italo Falcomatà farà da sfondo a due serate imperdibili all’insegna di degustazioni, musica dal vivo, masterclass e appuntamenti culturali. Un evento unico dove la bellezza dei Bronzi di Riace e il panorama dello Stretto di Messina si fondono con il fascino della cultura enologica.
Vino, musica e cultura
Vinitaly and the City – Calabria in Wine non è solo una grande degustazione, ma un’esperienza culturale e sensoriale completa pensata per tutti i wine lovers:
- Banchi d’assaggio: centinaia di etichette per scoprire la ricchezza e la biodiversità dei vini calabresi e italiani.
- Masterclass & Show Cooking: guidati da esperti sommelier e chef per conoscere da vicino cosa si cela dietro ogni bottiglia.
- Musica e cultura: intrattenimento dal vivo e approfondimenti a due passi dal mare.
Guida al carnet degustazione: prezzi, biglietti e come funziona
L’accesso all’evento e alle degustazioni avviene tramite il Carnet Degustazione, che include il kit ufficiale del degustatore. Attenzione: i carnet sono disponibili fino ad esaurimento disponibilità e l’acquisto è riservato esclusivamente ai maggiorenni.
Carnet ONLINE – 15 € (Consigliato)
Acquistando il carnet in anticipo sul sito si risparmiano 5 € rispetto al prezzo in cassa.
- Prezzo: 15 € (sconto online + prevendita 1,50€)
- Cosa include:
- 3 Token Wine per le degustazioni
- 1 Token Esperienza (valido per accedere ad attività speciali o masterclass)
- Calice ufficiale + Porta calice
Acquista qui il tuo Carnet ONLINE sul sito ufficiale
Carnet ALLE CASSE – 20 €
Disponibile sul posto nei giorni dell’evento (salvo esaurimento posti).
- Prezzo: 20 € (prezzo pieno)
- Cosa include:
- 3 Token Wine
- 1 Token Esperienza
- Calice ufficiale + Porta calice
Un viaggio alla scoperta delle migliori etichette del Mediterraneo in una suggestiva cornice ricca di storia e cultura.
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