Roccella Summer Festival, arriva un big della musica italiana: Riccardo Cocciante

Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che ha attraversato decenni di musica, Riccardo Cocciante continua a toccare il cuore di generazioni intere, offrendo al pubblico un’esperienza profondamente coinvolgente, autentica e memorabile

Ci sarà anche Riccardo Cocciante, fra gli artisti del cast che calcherà il palcoscenico del prossimo Roccella Summer Festival, edizione 2026. Il concerto inserito nella rassegna organizzata come ogni anno dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, si terrà l’11 agosto.

Sono state rese note in questi giorni le nuove date del cantautore: dopo lo straordinario successo ottenuto con il tour “Io…Riccardo Cocciante”, terminato lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Riccardo Cocciante torna infatti live in alcune delle location all’aperto più suggestive d’Italia, tra cui, appunto, il Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc).

La tournée “Io…Riccardo Cocciante nel 2026” partirà il 20 giugno dal Parco San Valentino di Pordenone e si concluderà il 12 settembre 2026 allo Sferisterio di Macerata, toccando luoghi che coniugano storia, emozione e arte.

Il tour “Io…Riccardo Cocciante nel 2026” sarà in scena in Italia nell’anno in cui il Maestro celebrerà i suoi 80 anni, diventando così un’occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel Mondo.

Sempre nelle celebrazioni dei suoi 80 anni rientra il docufilm “Il mio nome è Riccardo Cocciante” – prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati – in onda mercoledì 4 marzo in prima serata su Rai 1 e disponibile dal 5 marzo nella sezione Documentari su RaiPlay.

Il docufilm farà scoprire allo spettatore le diverse sfumature di questo artista poliedrico, attraverso il suo inedito racconto in prima persona tra ricordi, difficoltà, incertezze e una ricchissima vita artistica, ripercorrendo la vita di Cocciante dalla nascita fino alla lavorazione dei progetti dell’ultimo anno. Immagini di repertorio e fotografie personali inedite restituiscono il ritratto dell’artista in gioventù e del suo contesto familiare.

Per la prima volta le elaborazioni grafiche saranno integrate anche da contenuti generati dall’AI che andranno a impreziosire i repertori giovanili della vita di Cocciante e si uniranno alle molte testimonianze raccolte.

I biglietti per il concerto di Roccella Jonica sono in prevendita su TicketOne e Ticket Service Calabria.