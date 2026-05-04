Dalla Costa Ionica a Italia Uno: IONIC porta il finger lime reggino sulla ribalta nazionale

Dalle colline di Palizzi Superiore fino alle telecamere di Studio Aperto MAG, su Italia Uno (CLICCA QUI per vedere il servizio). Il finger lime coltivato sulla Costa Ionica reggina entra nel racconto nazionale e porta con sé una storia fatta di terra, intuizione e qualità.

Il servizio televisivo ha mostrato da vicino una realtà agricola particolare, nata in Calabria attorno a un frutto ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ma già molto apprezzato nella cucina d’autore e nella mixology: il finger lime, spesso definito “caviale degli agrumi” per la sua polpa a piccole sfere e per il gusto fresco, intenso e sorprendente.

Da questa coltivazione nasce IONIC, il liquore di lusso firmato Il Caviale dello Ionio, prodotto che unisce l’identità della Calabria alla forza aromatica di un agrume di origine australiana, oggi coltivato con successo anche nel territorio reggino.

Il finger lime calabrese che guarda al mercato nazionale

La presenza su Italia Uno rappresenta un passaggio importante per una realtà che ha scelto di puntare su un prodotto raro, elegante e riconoscibile.



Il finger lime non è solo un frutto scenografico. È un ingrediente che racconta una nuova idea di agricoltura calabrese: più attenta alla qualità, alla ricerca e alla capacità di distinguersi.

A Palizzi, tra il verde delle colline e la vicinanza al mare, Il Caviale dello Ionio ha costruito un progetto che guarda oltre i confini locali. Il servizio televisivo ha dato visibilità a una produzione che parte dalla terra e arriva fino al mondo del beverage, trasformando il finger lime in un simbolo di innovazione gastronomica.

IONIC, il liquore che nasce dal “caviale degli agrumi”

IONIC è il prodotto più rappresentativo di questo percorso. Si tratta di un liquore a base di bucce di finger lime, aromi naturali e un tocco di caramello. La maturazione di circa 40 giorni permette agli ingredienti di fondersi e dare vita a un gusto fresco, deciso e particolare.

Con una gradazione alcolica del 24%, IONIC è pensato per essere servito ghiacciato, da solo, come fine pasto, oppure utilizzato nella preparazione di cocktail. La sua forza sta proprio nella capacità di portare nel bicchiere una nota diversa: agrumata, elegante, immediatamente riconoscibile.

Non è il classico liquore calabrese. È una proposta nuova, costruita su un ingrediente ricercato e su una lavorazione che guarda al segmento premium.

Come illustrato sulle reti Mediaset, la versatilità del Finger Lime e di IONIC è sorprendente. Il frutto fresco, con il suo sapore fresco e pungente, è capace di esaltare crudi di mare e ostriche.

Sorprendente è il suo utilizzo sul carpaccio di manzo: a differenza del tradizionale succo di limone, le perle di Finger Lime non “cuociono” la carne cruda, preservandone intatta la consistenza e la qualità.

E per i momenti di convivialità? Un tocco di Finger Lime fresco è la conclusione perfetta per un Gin Tonic d’autore, mentre un calice ghiacciato di IONIC rappresenta la chiusura ideale di un pasto importante o la base innovativa per cocktail sofisticati.

Qualità, territorio e identità calabrese

La storia di IONIC parte da un’idea semplice: trasformare un frutto raro in un prodotto capace di parlare a un pubblico più ampio. Il risultato è un liquore che tiene insieme due mondi: da una parte l’intensità del finger lime, dall’altra la tradizione liquoristica calabrese.

La Calabria, ancora una volta, dimostra di poter essere terra di eccellenze non solo nella tradizione, ma anche nell’innovazione. La presenza su Italia Uno offre una vetrina nazionale a un progetto che nasce nel Reggino e che punta su qualità, riconoscibilità e cura del dettaglio.

A spiegare il senso del progetto è l’imprenditore Sebastiano D’Aguì, volto de Il Caviale dello Ionio:

“Vedere il finger lime calabrese raccontato su Italia Uno è una grande soddisfazione. Siamo partiti da Palizzi con un’idea precisa: valorizzare un frutto raro e trasformarlo in un prodotto capace di parlare al mercato nazionale. IONIC nasce da qui, dalla nostra terra, dalla qualità della materia prima e dalla voglia di portare la Calabria in un segmento nuovo, elegante e riconoscibile”.

La Calabria che innova senza perdere le radici

Il passaggio su Studio Aperto MAG non è solo una vetrina televisiva. È il segnale che alcune storie nate nei territori possono arrivare al grande pubblico quando uniscono identità, qualità e visione.

IONIC e Il Caviale dello Ionio raccontano una Calabria diversa: contemporanea, capace di sperimentare e di portare sul mercato prodotti dal forte carattere. Dalla Costa Ionica a Italia Uno, il finger lime calabrese si prende la scena. E con IONIC diventa anche liquore, esperienza e nuovo simbolo di gusto made in Calabria.

Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni su IONIC e per ispirazione sui modi di assaporarlo, seguite il marchio su Instagram e TikTok, dove potrete immergervi completamente nel mondo di questo eccitante nuovo liquore.