Taekwondo: Interregionale di combattimento Calabria 2026. I risultati

Il fine settimana appena trascorso, ha visto a Rossano-Corigliano (CS), quasi gli 600 atleti provenienti dal Sud Italia. La competizione calabrese inserita ormai da diversi anni nel circuito regionale, oltre alla partecipazione delle cinture colorate, competizione utile per approcciare al combattimento di Taekwondo, è stato un importante test per le cinture nere, in particolare per coloro che l’8 giugno parteciperanno presso il Foro italico a Roma ai Campionati italiani senior.

La società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria, ha preso parte con Lahbiri Solaf cintura nera junior +68 kg, Lahbiri Yasmine cintura nera junior -68kg, Lahbiri Samah cintura nera cadetti -47kg e Polimeni Sofia cintura blu cadetti -51kg.

La competizione, suddivisa in due giornate di gare, ha visto la presenza del presidente regionale del CONI Calabria Tito Scopelliti e del delegato regionale di Sport e Salute Walter Melacrino, che hanno potuto apprezzare sia l’organizzazione, curata dal presidente regionale FITA Calabria Giancarlo Mascaro sia il numero di partecipanti.

Nonché gli spalti gremiti dal pubblico. Per quanto invece riguarda la gara, la prima giornata ha visto impegnate le atlete Lahbiri Yasmine e Solaf. La prima a scendere sul tappeto di gara è stata Yasmine, contro una agguerrita atleta siciliana, che non ha permesso alla giovane atleta regina di entrare nel match vincendo l’incontro per 2 round a 0.

Nel tardo pomeriggio a scendere sul tatami è Solaf, contro un’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Nettuno. Solaf, grazie ai sorteggi è già in semifinale, e, sebbene affronta i due round con grinta e determinazione deve soccombere all’atleta delle Fiamme Oro; conquistando comunque il terzo gradino del podio.

La seconda giornata di gare, ha invece visto protagoniste rispettivamente Sofia Polimeni e Lahbiri Samah. La prima a scendere sul campo di gara è Sofia contro un’atleta calabrese, incontro utile per l’accesso alla finale. Sebbene agonisticamente ferma da oltre un anno, Sofia ha contrastato la sua avversaria con una ottima prestazione, risultando in vantaggio per gran parte dell’incontro, perdendo soltanto nei minuti finali ma conquistando comunque un ottimo 3° posto.

Pochi minuti, ed è il turno di Samah contro un’atleta di casa accompagnata da un tifo sfrenato; tifo che non condiziona la giovane atleta regina, che conduce sempre in vantaggio i due round, dimostrando grandissima concentrazione e gestione del combattimento e vincendo con un netto 2 round a 0. Passa pochissimo tempo, e Samah è nuovamente sul tatami questa volta contro un’atleta pugliese nell’incontro valevole per il primo posto della categoria. Purtroppo l’incontro prende da subito una brutta piega per l’atleta regina, che deve arrendersi alla sua avversaria ma conquistando una prestigiosa medaglia d’argento.

Sebbene nessuna medaglia d’oro è stata conquistata dal team regino, è indubbia la crescita tecnica degli atleti e delle atlete della Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D., da lunedì già impegnata nuovamente negli allenamenti che vedranno due piccoli esordienti al Campionato Regionale che si svolgerà a Catanzaro giorno 17 maggio.