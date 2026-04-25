Il Reggio Calabria Street Food Fest festeggia la Liberazione: 12 ore no stop

Show cooking, un Lungomare pieno di gusto e sapori e il press tour nelle migliori realtà reggine. Gli orari di oggi e il programma

Una full immersion lunga ben 12 ore tra sapori e divertimento. Il Reggio Calabria Street Food Fest celebra così il giorno della Liberazione, dalle 13 all’1 sarà infatti possibile gustare le specialità, dal salato al dolce, preparate sul momento dagli operatori delle 48 casette che quest’anno compongono il food village.

Un viaggio che celebra l’arte del cibo di strada, proponendo specialità calabresi, siciliane ma anche simbolo della cultura di Puglia, Campania e Abruzzo. Sarà così fino a domenica 26 aprile, giorno in cui scopriremo anche i vincitori dell’edizione 2026 del Festival organizzato da Eventivamente che anche quest’anno sta riscuotendo grande successo.

Chef e maestri gelatieri in cattedra anche negli show cooking di ieri, venerdì 24 aprile. Alle 19 il Carnaroli di Sibari con cavolo viola e salsa allo zafferano di Motta San Giovanni ha conquistato il palato degli ospiti presenti.

A prepararlo le sapienti mani dello chef Filippo Cogliandro del ristorante L’A Gourmet L’Accademia di Reggio Calabria. Un piatto esaltato dal vino dell’azienda Tramontana. A chiudere il gelato al mango e bergamotto dei maestri Antonello e Francesco Fragomeni. Alti livelli anche nello show delle 21.

Dietro ai fornelli lo chef Antonio Battaglia dell’Alta Fiumara Resort&Spa di Cannitello. Battaglia ha unito in un piatto il Medioriente e lo Stretto con il Kebab di pesce spada e melanzane alla brace a cui è stato accompagnato il vino dell’azienda agricola Brancati. Trionfo di sapori grazie al sorbetto mirtillo nero, sambuco e limone preparato sul momento dal maestro Mirco Errigo di Reggio Calabria.

A dialogare con la giornalista Valeria Zingale, tra un piatto e l’altro, l’amministratore unico di Eventivamente, Alberto Palella, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, lo storico e ricercatore Filippo Arilotta, Antonio Iacona, coordinatore editoriale della rivista Il Cuoco, il vicepresidente Fiepet Confeserecenti Messina Benny Bonaffini, il vinicoltore Franco Brancati, Michele Rizzo, ceo di Made in med srl e il fondatore della Fattoria della Piana, Carmelo Basile.

Buon cibo ma anche musica e divertimento grazie ai tanti spettacoli che hanno animato il lungomare. Ieri Alfredo Reni ha aperto la giornata con la sua playlist “Cotti e suonati”, nel pomeriggio ancora applausi per la Compagnia Joculares. Dalle 20 tutti in pista con la live band Gli Approssimativi e i Dj set di Claudio Polimeni.

Il Reggio Calabria Street Food Fest promuove il cibo di strada di qualità, ma è anche un attrattore per fare conoscere le tradizioni e il patrimonio culturale reggino, divenendo un’incisiva azione di marketing territoriale.

Giornalisti e food blogger di tutta Italia stanno partecipando ai press tour organizzati per valorizzare le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi e far scoprire le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria con il suo brand territoriale “Animautentica”.

E la provincia reggina ha incantato giornalisti e content creator protagonisti di un viaggio immersivo nella tradizione calabrese. Prima tappa all’azienda Attinà-Forti di Villa San Giovanni, un nome che da generazioni è sinonimo di qualità e autenticità. Dalle conserve ai sottoli, ogni vasetto ha raccontato una storia che parte dalla selezione delle migliori materie prime. Anche quest’anno immancabile la visita alla Fattoria della Piana a Candidoni.

Un modello imprenditoriale che riscrive le regole del settore agroalimentare. Il gruppo di giornalisti e content creator ha potuto toccare con mano un perfetto ecosistema di economia circolare: dal latte lavorato con sapienza antica per dare vita al celebre Pecorino e alla ricotta fresca, fino alla trasformazione degli scarti agricoli e zootecnici in energia pulita grazie all’innovativo impianto di biogas.

Poi la piacevole sosta al Caseificio Valsole di Cinquefrondi, leader nella produzione di prodotti caseari, vero simbolo della cultura calabrese con i suoi sapori inconfondibili. E per finire la degustazione nella cantina Tramontana di Gallico i cui vini testimoniano l’attenzione al territorio e al rispetto delle tradizioni.

“Tutte le aziende visitate ci hanno lasciato qualcosa– ha detto la content creator Noemi Spinetti – ogni attività agricola trasmette bellezza e lavoro, di generazione in generazione si percepisce il lavoro manuale e la dedizione di una Calabria tutta da scoprire”.

Il programma di oggi, sabato 25 aprile:

Ore 13 – 14.30 Alfredo Reni “Cotti e suonati”

Ore 14.30 – 16.30 Alfredo Reni “Cotti e suonati”

Ore 16.30 – 19.00 Dj set Santino Villari

Ore 18.30 Compagnia Joculares con gli spettacoli: “Il Circo Equilibrato” e “Aether”

Ore 18.30 – 21.00 Compagnia Joculares “I Trampolieri “

Ore 19.30 Replica spettacoli Compagnia Joculares

Ore 20.00 Dj set Michele Mangiola

Ore 21.30 Live band I Camurria

Ore 23.30 – 01.00 Dj Set Michele Mangiola

Show Cooking:

ore 19:

Carmelo Versace, sindaco metropolitano facente funzione e Ferdinando D’arrigo personal chef – Davide Destefano, gelateria Cesare Reggio Calabria

Piatto proposto: “Radici del Sud” tortello con patate silane e nduja di Spilinga con caramello di peperone e cipolla di Tropea arrostita. Vino: Terre grecaniche

Dessert: gelato “Sapori di Reggio Calabria”, crema al bergamotto di Reggio Calabria con limone candito, crumble agli agrumi e salsa al mango di Catona

ore 21:

Ambasciatori Del Gusto Francesco Arena, Pasquale Caliri, Lillo Freni

Piatti proposti: “Salsedine distillata”, cialda di pane, crema di acciughe, mousse di ricotta al limone, zeste di limone candito, gin alle alghe, cappero e perle di gin. Zuppa di mandorla, baccalà, capperi soffiati e limone semicandito. Vino: Cantine Cinquanta

Dessert: gelato Parfait mandorle, ricotta, crumble speziato al cioccolato di Modica, granella di arancia e capperi canditi

Gli orari di apertura del Food Village

Sabato 25 aprile: dalle 13 all’1

Domenica 26 aprile: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking