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Comunali a Reggio, depositate le liste di Forza Italia e Cannizzaro Sindaco: tutti i nomi

Uscenti e professionisti in Forza Italia, diversi giovani e volti nuovi nella lista Cannizzaro Sindaco

25 Aprile 2026 - 14:21 | Comunicato Stampa

cannizzaro candidato sindaco

Depositate stamane le due liste direttamente riconducibili al candidato sindaco del CentroDestra, Francesco Cannizzaro.

La lista di Forza Italia è composta principalmente dagli “uscenti”, da chi ha ben lavorato in Consiglio comunale, facendo opposizione al mal governo della Sinistra che ha portato Reggio nel baratro.

Ad essi si aggiungono professionisti noti e figure più giovani, tutti già da tempo impegnati in politica e ben consolidati sul territorio, che hanno aderito al progetto forzista lavorando a stretto contatto col partito nel corso degli ultimi anni e sposandone appieno ideali e valori.

Ciascuno di loro ha contribuito ai tanti successi azzurri registrati a tutti i livelli nelle diverse tornate elettorali. Forza Italia punta ad essere primo partito in termini di consensi.

  1. ANTONINO MAIOLINO detto TONINO
  2. FEDERICO ANDREA MILIA detto MELIA detto MILEA
  3. ANTONINO ZIMBALATTI detto NINO
  4. VINCENZO ALBANESE
  5. CONCETTINA BATTAGLIA detta CETTY
  6. SILVIA CALLEGARI
  7. ANTONIA CARACCIOLO
  8. DOMENICO FRANCESCO COZZUPOLI
  9. GIOVANNA D’AGOSTINO
  10.  GIUSEPPE ERACLINI
  11.  MARIA CARMELA FEDERICO detta MARIKA
  12.  FRANCESCA LAURA FERRARA
  13.  TIZIANA ELEONORA FILOCAMO
  14.  PASQUALE IMBALZANO
  15.  ROCCO LASCALA
  16.  ELEONORA MACHEDA
  17.  FABIENNE MARINO
  18.  SONIA MORABITO
  19.  SANTA AGATA ROSARIA MULTARI detta SANTA
  20.  MARIA DANIELA MUSARELLA
  21.  ANTONIO PAOLILLO
  22.  PAOLO PAVIGLIANITI
  23.  SANTA PELLICANO
  24.  FRANCESCA PIZZI
  25.  CARMEN POLITO
  26.  ANTONIA POSTORINO detta ANTONELLA
  27.  TERESA PRATICÒ
  28.  MARIA QUARTARONE
  29.  FORTUNATA RAFFA
  30.  CONCETTA ROMEO
  31.  ROSAMARIA SORRENTI
  32.  BRUNO ZAPPIA

La lista Cannizzaro Sindaco, invece, rappresenta una novità assoluta, che punta anche su profili nuovi al mondo della politica: si tratta di professionisti giovani e meno giovani, che incarnano l’esatta volontà del candidato sindaco di rinnovare la classe dirigente e il panorama politico reggino.

L’intento principale è stato quello di premiare il merito, valorizzando chi in questi anni si è distinto nell’impegno civile, sociale e politico ed anche qualche valido elemento proveniente dal movimento giovanile di Forza Italia. A riprova di ciò, è emblematico che capolista di Cannizzaro Sindaco sia la persona più giovane, con soli 23 anni.

  1. MANUELA IATÌ
  2. FORTUNATO ALTOMONTE detto “DINO”
  3. VINCENZO BARILLÀ
  4. GIOVANNA BARRECA
  5. FRANCESCO BASILE ROGNETTA
  6. PAOLO BILARDI
  7. ANGELA CAMPOLO
  8. ROCCO CHIZZONITI
  9. FABIO GIUSEPPE COLELLA
  10.  DOMENICO COMANDÈ
  11.  PASQUALE CRUCITTI
  12.  AMELIA EVA CUGLIANDRO
  13.  NICOLA ZERA FALDUTO
  14.  ANGELA MARIA FEDERICO
  15.  CATERINA GIUSTRA
  16.  GRAZIA IRACÀ
  17.  LUCIO MASOTTINI
  18.  FRANCESCO MALARA detto CICCIO
  19.  ANTONINO MARIA MARCIANÒ detto NINO
  20.  MATTEA ANGELA MARINO detta ANGELA
  21.  VINCENZO MARRARI detto ENZO detto MARRARA
  22.  ROSANNA MELISSARI
  23.  VITTORIO MESSINEO
  24.  CLAUDIA MODAFFERI
  25.  DEMETRIO FRANCESCO MORABITO detto MIMMO
  26.  FRANCESCA MOSCATO
  27.  ANTONINO ALESSANDRO NERI detto NINO
  28.  FILOMENA PRIOLO detta EMY
  29.  CONSOLATA PUTORTÌ
  30.  BRUNO SICLARI
  31.  ANTONIA VENTURA
  32.  STEFANO MARIA VILASI

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