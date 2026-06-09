Scopri le delizie estive dell’Hostaria dei Campi. Ristorante e Pizzeria

Nella storica pizzeria Hostaria dei Campi, la passione per la buona cucina non conosce stagioni. Anche durante il periodo estivo, questo rinomato locale reggino continua a viziare i suoi ospiti con una straordinaria selezione di piatti di pesce freschissimo, un vero trionfo di sapori e personalizzazioni firmate dallo chef.

La promessa di una serata perfetta si realizza anche grazie all’ambiente climatizzato che garantisce una cena fresca e piacevole, un’esperienza di comfort assoluto e lontani dall’afa estiva.

Un Menù che conquista i palati

Il menù dell’Hostaria dei Campi è un viaggio culinario imperdibile. Tra le specialità, spicca il piatto di linguine cozze e vongole, celebrato come uno dei migliori della città. Un’altra proposta irresistibile è la tartare di tonno agli agrumi, perfetta per chi cerca leggerezza e gusto, o i deliziosi involtini di spada, una scelta che combina sapientemente tradizione e innovazione.

Non può mancare nel vostro percorso gastronomico la frittura terra mare al tagliere, un piatto inimitabile arricchito da verdure scelte in tempura, polpette e arancini, già noti e apprezzati dai frequentatori abituali per il loro gusto unico, sempre presenti nel vastissimo buffet.

La Pizza che continua a sorprendere

E per gli amanti della pizza, l’Hostaria dei Campi offre una versione sottile, croccante, digeribile e leggera, che oggi si arricchisce con la pizza al pesce spada, con pomodorini, melanzane, olive e basilico. Una combinazione che invita a provare per credere!

Prenota la tua serata perfetta

L’Hostaria dei Campi è il luogo ideale dove stare bene, mangiando bene. Prenota il tuo tavolo a partire dalle ore 17:30 chiamando il numero 0965.324003 o il 349.3610766. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile in un ambiente fresco e accogliente.

Vieni a scoprire l’Hostaria dei Campi: il piacere della buona tavola ti aspetta!