Calciomercato Reggina: preso anche Baggi. La formula del contratto

La lista degli annunci si allunga e non è ovviamente finita

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Baggi.

Il jolly di fascia destra classe 2003, nativo di Milano, è reduce da quattro stagioni consecutive in serie C, nelle fila di Sangiuliano City e Pineto (con quest’ultimo club vanta ottantasette presenze e tre reti, distribuite nell’ultimo triennio). A completare lo score, l’esperienza con il Fanfulla, in serie D (nella stagione 2021/2022 trentasei presenze, delle quali trentadue da titolare).