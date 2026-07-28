Calciomercato Reggina: preso anche Baggi. La formula del contratto
La lista degli annunci si allunga e non è ovviamente finita
28 Luglio 2026 - 19:58 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Baggi.
Il jolly di fascia destra classe 2003, nativo di Milano, è reduce da quattro stagioni consecutive in serie C, nelle fila di Sangiuliano City e Pineto (con quest’ultimo club vanta ottantasette presenze e tre reti, distribuite nell’ultimo triennio). A completare lo score, l’esperienza con il Fanfulla, in serie D (nella stagione 2021/2022 trentasei presenze, delle quali trentadue da titolare).
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