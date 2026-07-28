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Calciomercato Reggina: rinforzo pesante per il centrocampo

Ha già vestito la maglia della squadra amaranto

28 Luglio 2026 - 20:50 | Comunicato

pallone campo

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Franchini, il quale raggiungerà mister e nuovi compagni in ritiro.

Il centrocampista nativo di Modena, nella passata stagione al Guidonia, ha già indossato i colori amaranto nel campionato di C 2018/2019, collezionando trentadue presenze e realizzando una rete, decisiva ai fini della vittoria contro il Siracusa.

Dopo la trafila nelle giovanili del Sassuolo, club con il quale è cresciuto calcisticamente, il classe 1998 ha sempre militato in categorie professionistiche, vestendo anche le maglie di Ternana, Piacenza, Cesena, Ravenna, Monterosi Tuscia, Padova, Pescara e Gubbio. Al suo attivo anche una presenza in Europa League, nel 2016/2017).

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RegginaReggio Calabria Calcio
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