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Incendi, Occhiuto: ‘La Calabria ha bisogno degli occhi di tutti. Continuate a segnalare’

Invito ai calabresi rivolto dal presidente della Regione Calabria in un post su Instagram accompagnato da un video in cui si vedono piromani appiccare incendi e roghi accesi per bruciare sterpaglie o rifiuti vicino ai boschi

28 Luglio 2026 - 19:39 | di Redazione

Incendi

‘La Calabria ha bisogno degli occhi di tutti. Continuate a segnalare e denunciare’. E’ l’invito ai calabresi rivolto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un post su Instagram accompagnato da un video in cui si vedono piromani appiccare incendi e roghi accesi per bruciare sterpaglie o rifiuti vicino ai boschi che poi si propagano distruggendo ettari di vegetazione.
 

Nel video compare la scritta in sovrimpressione “come nascono il 99,9% degli incendi?” e nel video sottostante si vedono soggetti che appiccano incendi o accendono fuochi dove non dovrebbero. Quindi le immagini mostrano il momento iniziale – “come inizia” – e le conseguenze sul terreno dei fuochi appiccati – “cosa diventa”.
 

Nel post si dà anche conto dei 126 arresti effettuati per incendi divampati nella regione e del sacrificio dei vigili del fuoco, con immagini di appartenenti al Corpo esausti dopo gli interventi fatti. Quindi l’invito alla cittadinanza: “Non basta, segnala tutto”. Il video si conclude con un’immagine del mare al tramonto e la scritta “chi ama la Calabria, la difende”.

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