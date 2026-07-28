Calciomercato Reggina: arriva anche Palmieri. La formula del contratto
Un altro Under a disposizione di mister Marchionni
28 Luglio 2026 - 17:29 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Palmieri.
Il terzino sinistro classe 2008, nativo di Ostuni, si è messo in luce nell’Under 18 del Lecce, mettendo a referto, nell’ultimo biennio, cinquantanove presenze, quattro reti e tre assist vincenti tra campionato e coppa Italia. Al suo attivo anche otto presenze nel campionato di Primavera 1, sempre con i giallorossi.
Ad Andrea un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.
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