Calciomercato Reggina: arriva anche Palmieri. La formula del contratto

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Palmieri.

Il terzino sinistro classe 2008, nativo di Ostuni, si è messo in luce nell’Under 18 del Lecce, mettendo a referto, nell’ultimo biennio, cinquantanove presenze, quattro reti e tre assist vincenti tra campionato e coppa Italia. Al suo attivo anche otto presenze nel campionato di Primavera 1, sempre con i giallorossi.

Ad Andrea un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.