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Calciomercato Reggina: e sono dieci. Giovane difensore in arrivo dal Ravenna

Era prevedibile che prima della partenza per il ritiro arrivassero tante ufficializzazioni

28 Luglio 2026 - 18:08 | Comunicato

Runza Reggina

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ernesto Runza, proveniente dal Ravenna FC.

Difensore utilizzabile sia al centro che a destra della retroguardia, il classe 2007 nativo di Catania ha disputato la scorsa stagione nelle fila del Milazzo, realizzando i primi due gol della propria carriera. In precedenza, le esperienze nei settori giovanili di Catania, Sampdoria e Palermo.

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