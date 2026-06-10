Sant’Antonio a Reggio, da ‘Che Macello’ arrivano i panini protagonisti della festa

Tre panini, tre sapori e una sola certezza: sarà difficile scegliere il preferito

Ci sono appuntamenti che a Reggio Calabria profumano di tradizione. La festa di Sant’Antonio è uno di questi. Tra le luci, la musica, l’incontro tra famiglie e amici, c’è anche chi si prepara a celebrare l’evento attraverso uno dei piaceri più semplici e autentici: il buon cibo.

Per l’occasione, la storica Macelleria Malara – Che Macello ha deciso di dedicare una proposta speciale a tutti gli amanti dello street food, puntando su tre panini che raccontano sapori diversi ma un’unica filosofia: qualità delle materie prime e preparazioni curate in ogni dettaglio.

Tre panini, tre modi di vivere il gusto

Il primo è dedicato agli amanti della tradizione più genuina: il panino con le polpette al sugo, un grande classico che richiama i sapori della cucina di casa e delle ricette tramandate da generazioni.

Per chi preferisce un gusto più delicato ma ricco di carattere, arriva il panino con tagliata di pollo, preparato con carne selezionata e cotta per esaltarne morbidezza e sapore.

A completare il trio c’è il pulled pork. Carne cotta lentamente, tenera e succosa, racchiusa in un pane pronto a conquistare anche i palati più esigenti.

Dietro ogni preparazione c’è l’esperienza di una famiglia che da oltre mezzo secolo lavora la carne con passione, mantenendo vivo il legame con il territorio e con i propri clienti.

Per la festa di Sant’Antonio, Che Macello porta in “strada” il meglio della propria tradizione, trasformando una semplice pausa gastronomica in un momento da condividere.

Tre panini, tre sapori e una sola certezza: sarà difficile scegliere il preferito.

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Via Reggio Campi II° Tronco, Reggio Calabria (RC).