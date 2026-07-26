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Calabria, incidente in un cantiere: operaio 62enne muore in ospedale

Le sue condizioni erano parse gravi da subito. A renderlo noto è la Fillea Cgil Calabria: "Non dobbiamo abituarci a questo dramma"

26 Luglio 2026 - 17:43 | di Redazione

ambulanza

Un operaio 62enne è morto ieri nell’ospedale di Cosenza dopo essere caduto martedì scorso mentre lavorava all’interno di un cantiere a Montalto Uffugo.

Le sue condizioni erano parse gravi da subito. A renderlo noto è la Fillea Cgil Calabria.

Le dichiarazioni del segretario Celebre

“Ci troviamo di fronte – afferma Simone Celebre, segretario del sindacato – all’ennesima, tragica notizia. L’ennesima morte per operaicidio. È un altro grano che va ad aggiungersi alla triste e inaccettabile corona dei padri di famiglia caduti sul lavoro per portare a casa un tozzo di pane. Una strage infinita che richiede un impegno immediato e concreto sul fronte della sicurezza, della prevenzione, dei controlli e dell’accertamento delle responsabilità. Non possiamo e non dobbiamo abituarci – prosegue – né tantomeno voltarci dall’altra parte di fronte a questo dramma”.

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“Servono azioni incisive, anche e soprattutto per chi resta. Queste famiglie non possono essere abbandonate a se stesse, ma necessitano di sostegno, vicinanza e risposte concrete da parte delle istituzioni. Alla famiglia del sessantaduenne- ha concluso Celebre – ai suoi colleghi e a tutti i suoi cari va il nostro più sincero e sentito cordoglio”.

Fonte ansa.it

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