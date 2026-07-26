Rizziconi, vasto incendio minaccia le abitazioni: intervento dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di ieri, 25 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria sono stati duramente impegnati nel contrasto a una serie di roghi di sterpaglie che hanno interessato il territorio metropolitano.

La situazione di massima emergenza si è verificata nel Comune di Rizziconi.

Un incendio di vaste proporzioni, originatosi in un terreno incolto e le cui cause sono in corso di accertamento, ha rapidamente risalito i margini dell’abitato, arrivando a lambire e minacciare direttamente numerose abitazioni.

In azione tre squadre e due elicotteri

A protezione dei residenti e delle infrastrutture, il dispositivo di soccorso è scattato immediatamente con l’invio di tre squadre operative terrestri provenienti dai distaccamenti di Palmi, Polistena e dalla sede centrale di Reggio Calabria in assetto AIB. Considerata la gravità dello scenario, le operazioni di terra sono state supportate dall’intervento aereo di due elicotteri della flotta antincendio boschivo, coordinati nelle manovre di sgancio dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

L’azione sinergica dei reparti e l’altissimo livello di professionalità espresso dal personale sul campo, coordinato sul posto dal Capo Reparto Pietro De Salvo, hanno permesso di contenere il fronte di fuoco ed evitare così un epilogo drammatico. Gli operatori hanno agito con assoluta abnegazione e sprezzo del pericolo in uno scenario operativo complesso e ad alto rischio.

Leggi anche

Incendio domato dopo quattro ore

Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’intera area si sono concluse con successo dopo circa quattro ore di estenuante e ininterrotto lavoro, scongiurando danni a persone e strutture.