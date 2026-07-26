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Vasto incendio in Calabria, impegnati 19 Vigili del Fuoco: sospesa la circolazione ferroviaria

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento, è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Eccellente–Rosarno

26 Luglio 2026 - 08:48 | di Redazione

incendio ricadi ()

Dal tardo pomeriggio di ieri, 25 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi tra la frazione Santa Maria di Ricadi e il territorio di Joppolo.

incendio ricadi

L’intervento, particolarmente complesso a causa dell’estensione del rogo, vede impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte di supporto e il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). Complessivamente operano 19 uomini con 8 automezzi, affiancati da una squadra di Calabria Verde.

incendio ricadi ()

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento, è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Eccellente–Rosarno.

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