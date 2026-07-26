Volley, Puliservice: il girone della nuova avventura in B2 Nazionale

Oltre alla Puliservice, a rappresentare la Calabria ci saranno Lory Volley Pizzo e Volley Metauria Gioia Tauro

Reggio Calabria si appresta a vivere una stagione pallavolistica da protagonista assoluta. A tenere banco sono le due anime della galassia SportSpecialist, pronte a scrivere pagine importanti dei rispettivi campionati. Da un lato la Puliservice Volley si prepara al suo esordio storico in Serie B2 femminile, dall’altro la Domotek maschile si appresta a calcare i prestigiosi palcoscenici del campionato di Serie A2.

Per la formazione femminile amaranto, l’attesa è palpabile. Dopo l’ufficialità dell’iscrizione al campionato nazionale di Serie B2, ottenuta anche grazie al lavoro della scorsa stagione, la società è al lavoro per implementare il parco giocatrici.

A rendere il cammino ancor più affascinante sarà la composizione del girone, che si preannuncia ricco di derby e rivalità regionali. Oltre alla Puliservice, a rappresentare la Calabria ci saranno Lory Volley Pizzo e Volley Metauria Gioia Tauro.

La carovana della B2, però, non si ferma ai confini calabresi. Il girone proporrà un vero e proprio torneo dello Stretto, con un folto gruppo di formazioni provenienti dalla vicina Sicilia. La Puliservice se la vedrà dunque con Messina Volley, Edilia 2020 Santa Teresa, Città di Gela, Volley Terrasini, Teams Catania, Volley Palermo, Ciclope Volley Bronte, Melilli Volley, Covei Alus Volley, La Braceria Palermo e New Amando Volley. Un percorso irto di insidie ma ricco di stimoli per la neonata squadra reggina.

Il palcoscenico per la presentazione ufficiale dei gironi dei campionati nazionali è stato un evento di spessore. Al PalaBigMat di Firenze, in occasione della seconda giornata della 1^ edizione del B-Connect | Meeting, Learning & Awards, sono stati svelati i tabelloni della prossima stagione

L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, ha rappresentato un importante momento di incontro e formazione per i dirigenti delle società di Serie B, offrendo loro strumenti concreti sui temi della gestione sportiva . La due giorni fiorentina, aperta dai saluti del vicepresidente federale Massimo Sala e del responsabile dell’Area Tecnico Sportiva FIPAV Stefano Telese, ha dedicato focus specifici a tematiche cruciali come la comunicazione, l’identità digitale e il marketing, con interventi di esperti del calibro di Iacopo Volpi, già direttore di Rai Sport.