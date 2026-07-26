Reggina, obiettivo attacco: Volpicelli nel mirino, ma la concorrenza è forte

La Reggina vuole costruire un reparto offensivo di altissimo livello. Il direttore sportivo Giancarlo Romairone e il tecnico Marco Marchionni sanno che, per puntare alla vittoria del campionato, serviranno attaccanti capaci di garantire gol e soluzioni diverse soprattutto nei momenti più complicati della stagione.

Una carenza che la squadra amaranto ha pagato a caro prezzo negli ultimi campionati. Al contrario, le formazioni che hanno conquistato la promozione hanno potuto contare su un reparto avanzato profondo e affidabile.

Tra i profili seguiti c’è Emilio Volpicelli, reduce dalla stagione con la Scafatese, chiusa con 10 reti. L’attaccante ha giocato al fianco di un altro esperto della categoria come Mimmo Maggio.

Entrambi hanno rinnovato il contratto con la società campana, ma potrebbero comunque liberarsi. Su Volpicelli, in particolare, si registra una concorrenza numerosa. La Reggina proverà a superarla, anche se l’operazione non appare semplice né scontata.