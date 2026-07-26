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Calciomercato: una valanga di ufficializzazioni per l’Acireale. Ben sedici

"Progetto sportivo fondato su qualità, esperienza, entusiasmo e giovani di prospettiva"

26 Luglio 2026 - 11:07 | Redazione

pallone campo

Annunci a valanga in casa Acireale con un organico praticamente ricorstuito da zero e tantissimi annunci arrivati nel giro di pochissimo tempo. Così su acirealefc.com: “L’Acireale FC presenta ufficialmente i calciatori che vestiranno la maglia granata nella stagione 2026/2027.

Tra i pali arrivano Entonjo Elezaj, portiere classe 1996 cresciuto nel settore giovanile della Juventus, protagonista di importanti successi tra professionisti e dilettanti, e Alessandro Nicolosi (2007), giovane estremo difensore formatosi tra Catania, Cittadella e Arezzo.

Il reparto difensivo si arricchisce con Andrea Petta, difensore centrale classe 1992 e uno dei profili più esperti della categoria, con oltre 370 presenze tra professionisti e Serie D, vincitore di un campionato di Serie C2 e di tre campionati di Serie D; con Giuseppe Iglio, terzino destro cresciuto tra Milan e Monaco, forte di un’importante esperienza tra i professionisti e di numerose presenze in Serie C; con Francesco Vaccaro, laterale sinistro reduce da un percorso tra Serie C e Serie D; con Salvatore Mollica, difensore che torna in granata dopo le esperienze maturate tra Serie D ed Eccellenza e diversi successi conquistati in Sicilia; insieme ai giovani Gianmarco Barletta e Simone Nania.

A centrocampo approdano Roberto Marino, che porta in dote oltre 170 presenze in Serie C; Tomas Flores, reduce da due promozioni consecutive conquistate con Athletic Club Palermo e Licata; Nicolás Díaz García, trequartista argentino cresciuto nell’All Boys e reduce dall’esperienza con l’Enna; Salvatore Cocimano, che torna ad Acireale dopo aver contribuito alla promozione del club in Serie D e dopo due stagioni consecutive da capocannoniere del campionato di Eccellenza; e il giovane Marco Massarelli, centrocampista classe 2008 cresciuto nel vivaio del Catania.

Il reparto offensivo potrà contare sull’esperienza internazionale di Benjamin Mokulu, protagonista tra Belgio, Francia e Italia e con esperienze anche in Europa League e con la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo; su Luca Belluso, attaccante di comprovata affidabilità nel panorama del calcio siciliano; su Aguilera, centravanti spagnolo reduce da una stagione da 25 reti complessive; e sul giovane esterno Mattia Terrana, classe 2007, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita in maglia granata”.

Nelle ultime ore si è aggiunto un altro attaccante: “L’Acireale FC ha ufficializzato il tesseramento di João Cláudio Gomes Ricciulli, classe 1999 e titolare del passaporto italiano. Andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra“.

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Acireale Calcio
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