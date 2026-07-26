Reggina, parte la stagione 2026/2027: raduno al centro sportivo Sant’Agata
I calciatori convocati verranno sottoposti a visite mediche e test atletici
26 Luglio 2026 - 17:11 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 rende noto che nella giornata di domani, lunedì 27 luglio, staff tecnico e calciatori si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata, per dare il via alla stagione 2026/2027.
I calciatori convocati verranno sottoposti a visite mediche e test atletici fino a mercoledì 29 luglio, il raduno si svolgerà a porte chiuse.
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