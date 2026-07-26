Debito di 21 milioni a Villa San Giovanni, Musolino: ‘Necessario l’intervento del Governo’

Il “debito” è un problema comune a tante Amministrazioni post dissesto. Si pagano oggi i prestiti attivati per coprire vecchi “buchi”, in un circolo vizioso che tarpa le ali a chi gestisce i Comuni, Villa compresa.

Occorre spezzare questo circolo onorando gli impegni e ricostituendo i fondi obbligatori. Solo così, infatti, si possono porre le basi per gli investimenti futuri, “liberati” dal peso del passato.

Debiti comunali, Diritti e Servizi a rischio

In questo contesto generale, difficile, nel quale il vincolo dei debiti comunali rischia di incidere negativamente sulla fruizione di servizi essenziali, generando cittadini di serie A e cittadini di serie B, occorrerebbe un forte intervento Governativo perequativo per ristabilire Diritti e Servizi e un pari necessario intervento degli Organi di controllo e verifica per accertare le cause della cattiva gestione.

In sintesi, un giusto percorso di verità e riconciliazione passa, per forza, da un ritorno alla Normalità per i cittadini/utenti e da una chiara affermazione di coscienza collettiva e di conoscenza condivisa.

Più che individuare i “colpevoli” (se ci sono responsabilita’ contabili la Corte dei Conti farà il suo corso) alla buona Politica serve comprendere il come e il perchè si è giunti a questo enorme Debito.

Il mantra dell’azione politico amministrativa migliore dovrebbe essere “mai più” e sulla scorta di nuove prassi e nuovi percorsi virtuosi è doveroso che il Governo intervenga anche per Villa!

Autonomia Differenziata e Ponte sullo Stretto

Ed invece cosa accade?

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A occhi chiusi e testa bassa le Destre continuano a riproporre Autonomia Differenziata per il Nord e il Ponte sullo Stretto come strumento di distrazione di massa.

Di Villa ci si interesserà l’anno prossimo solo per coprire una casella eletorale e l’obiettivo reale di chi ci guida a Roma è purtroppo chiaro: vogliono cristallizzare le diseguaglianze, certificare una volta per tutte la subalternità di Villa, dello Stretto, del Sud.