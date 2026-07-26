Debito di 21 milioni a Villa San Giovanni, Musolino: ‘Necessario l’intervento del Governo’
"Il vincolo dei debiti comunali rischia di incidere negativamente sulla fruizione di servizi essenziali, generando cittadini di serie A e cittadini di serie B" la nota
26 Luglio 2026 - 16:57 | Comunicato Stampa
Il “debito” è un problema comune a tante Amministrazioni post dissesto. Si pagano oggi i prestiti attivati per coprire vecchi “buchi”, in un circolo vizioso che tarpa le ali a chi gestisce i Comuni, Villa compresa.
Occorre spezzare questo circolo onorando gli impegni e ricostituendo i fondi obbligatori. Solo così, infatti, si possono porre le basi per gli investimenti futuri, “liberati” dal peso del passato.
Debiti comunali, Diritti e Servizi a rischio
In questo contesto generale, difficile, nel quale il vincolo dei debiti comunali rischia di incidere negativamente sulla fruizione di servizi essenziali, generando cittadini di serie A e cittadini di serie B, occorrerebbe un forte intervento Governativo perequativo per ristabilire Diritti e Servizi e un pari necessario intervento degli Organi di controllo e verifica per accertare le cause della cattiva gestione.
In sintesi, un giusto percorso di verità e riconciliazione passa, per forza, da un ritorno alla Normalità per i cittadini/utenti e da una chiara affermazione di coscienza collettiva e di conoscenza condivisa.
Più che individuare i “colpevoli” (se ci sono responsabilita’ contabili la Corte dei Conti farà il suo corso) alla buona Politica serve comprendere il come e il perchè si è giunti a questo enorme Debito.
Il mantra dell’azione politico amministrativa migliore dovrebbe essere “mai più” e sulla scorta di nuove prassi e nuovi percorsi virtuosi è doveroso che il Governo intervenga anche per Villa!
Autonomia Differenziata e Ponte sullo Stretto
Ed invece cosa accade?
A occhi chiusi e testa bassa le Destre continuano a riproporre Autonomia Differenziata per il Nord e il Ponte sullo Stretto come strumento di distrazione di massa.
Di Villa ci si interesserà l’anno prossimo solo per coprire una casella eletorale e l’obiettivo reale di chi ci guida a Roma è purtroppo chiaro: vogliono cristallizzare le diseguaglianze, certificare una volta per tutte la subalternità di Villa, dello Stretto, del Sud.
Enzo Musolino
segretario cittadino Circolo PD T. Giordano
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie