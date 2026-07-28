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Calciomercato Reggina: altro annuncio, altro grande colpo

Saranno ancora tanti i calciatori che verranno ufficializzati

28 Luglio 2026 - 10:55 | Comunicato

Giuliano Alma

Continua la serie di ufficializzazioni in casa Reggina. Dopo i quattro di ieri pomeriggio, la mattinata di oggi è partita con la comunicazione riguardante l’acquisizione dell’attaccante Giuliano Alma. Il classe 1993 nativo di Niscemi è reduce dall’esperienza di Barletta, laddove da gennaio in poi ha contribuito alla clamorosa rimonta in classifica dei biancorossi, promossi in Serie C a fine stagione. Nel proprio palmares, vanta la vittoria del campionato di serie D anche nelle fila di Siracusa (2024/2025) e Turris (2019/2020).

Circa trecento presenze tra serie D e serie C, settantasette reti realizzate e tre promozioni: un biglietto da visita eloquente per un autentico jolly d’attacco, che può essere impiegato sia come ala che come esterno offensivo.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuliano Vincenzo Alma”.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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