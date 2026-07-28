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Reggio, Ordine degli Avvocati e MArRC insieme per la promozione del territorio

Stipulato un accordo di collaborazione che prevede lo sviluppo di progetti, eventi, attività per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale

28 Luglio 2026 - 10:35 | Comunicato stampa

piazza de nava museo palazzo piacentini fila

L’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria informa che è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), finalizzato alla realizzazione di iniziative condivise di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale. L’intesa nasce dalla comune volontà di promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio, favorendo la collaborazione tra istituzioni impegnate, ciascuna nel proprio ambito, nella crescita culturale e sociale della comunità.

L’accordo prevede lo sviluppo di progetti comuni, eventi, attività divulgative e iniziative di promozione culturale, da programmare e realizzare in modo condiviso, nel rispetto delle competenze e delle finalità istituzionali delle Parti. Con questa collaborazione, l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria conferma il proprio impegno nel sostenere percorsi di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, riconoscendo nella cooperazione tra istituzioni un importante strumento di crescita civile, sociale e culturale.

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