Reggio, Ordine degli Avvocati e MArRC insieme per la promozione del territorio

L’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria informa che è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), finalizzato alla realizzazione di iniziative condivise di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale. L’intesa nasce dalla comune volontà di promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio, favorendo la collaborazione tra istituzioni impegnate, ciascuna nel proprio ambito, nella crescita culturale e sociale della comunità.

L’accordo prevede lo sviluppo di progetti comuni, eventi, attività divulgative e iniziative di promozione culturale, da programmare e realizzare in modo condiviso, nel rispetto delle competenze e delle finalità istituzionali delle Parti. Con questa collaborazione, l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria conferma il proprio impegno nel sostenere percorsi di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, riconoscendo nella cooperazione tra istituzioni un importante strumento di crescita civile, sociale e culturale.