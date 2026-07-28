Natalia Spanò presenta ‘I tesori del Mediterraneo’. Il programma, gli obiettivi, gli ospiti

Natalia Spanò, presidente dell’Associazione “Nuovi Orizzonti” e motore della manifestazione “I Tesori del Mediterraneo“, l’abbiamo intervistata dopo la conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Sono passati ventuno anni, sono tanti. Devo dire, però, che ogni anno c’è sempre quell’entusiasmo e quella passione nel realizzare quest’evento che per noi ormai è un discorso più di famiglia, con quell’obiettivo sempre come elemento principale, la promozione del territorio e la valorizzazione delle bellezze della nostra città.

Non è il nostro evento, ma l’evento della città, non è né di Natalia Spanò, né dell’associazione Nuovi Orizzonti, ma ripeto, della città con l’obiettivo di portare le bellezze di Reggio Calabria, del suo territorio, di tutto quello che arricchisce la nostra terra, fuori dai confini provinciali, regionali. Tanto è vero che alla nostra manifestazione partecipano enti provenienti da ogni parte d’Italia, comuni, province, regioni, abbiamo tantissimi equipaggi che partecipano alla regata del Mediterraneo. Sul territorio siamo riusciti a coinvolgere le associazioni di categoria, tantissimi sponsor, anche perché la nostra associazione e il nostro evento si devono sostentare, per poter essere realizzati servono contributi.

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Quindi ringraziamo soprattutto la Città Metropolitana che ci sostiene con l’istituzionalizzazione dell’evento, ma anche la Regione Calabria, il Consiglio regionale, tutti gli enti che ogni anno decidono di aderire e di essere insieme a noi in questo percorso, percorso che è arrivato alla ventunesima edizione e che noi ci auguriamo possa andare avanti nel migliore dei modi.

Abbiamo allargato i confini della nostra comunicazione. Adesso siamo anche su Sky, ma non solo, passaggi anche su Cielo, dove faremo uno speciale e quest’anno anche un piccolo spazio all’interno di Rai Linea Blu.

Le serate sono ricche come ogni anno, cerchiamo di non fare soltanto spettacolo ma anche cultura, con quattro salotti televisivi, tre spettacoli serali, gli incontri elettorali all’Opera Tresoldi, la regata nel pomeriggio, la cittadella animata con tantissimi stand promozionali, anche dei nostri prodotti tipici oltre che del territorio. Gli artisti? Avremo quest’anno due madrine che presentano gli spettacoli, Miriana Trevisan e Adriana Volpe e poi nelle varie serate oltre gli ospiti istituzionali e gli equipaggi abbiamo inserito il premio Zeus, quest’anno abbiamo il piacere di conferire a un personaggio che è nato a Reggio Calabria ma che ha portato la sua genialità in tutto il mondo: è il Paolo Orlando, direttore della distribuzione della Medusa Film. E’ un enorme onore averlo qui con noi. Per la parte musicale ci sarà la cantante Chiara Galiazzo, voce bellissima nel panorama nazionale, finiremo in bellezza e in simpatia con il duo comicio Matranga e Minafò e domenica chiuderemo con Dario Bandiera. Non escludiamo che ci possano essere delle sorprese”