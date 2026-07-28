Basket: nuovo arrivo in casa Viola. Per i neroarancio la guardia-ala Donadoni

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio di Alessio Donadoni, guardia-ala di 197 centimetri, atleta di grande esperienza e versatilità che andrà a impreziosire il roster neroarancio nella stagione 2026/27.

Classe 1997, Donadoni arriva a Reggio Calabria dopo l’ultima esperienza con la Liofilchem Roseto in Serie A2, categoria nella quale ha confermato le proprie qualità tecniche e la capacità di incidere su entrambi i lati del campo.

Cresciuto cestisticamente tra Desio, Cantù e Lissone, ha mosso i primi passi tra i senior proprio con Lissone, prima di affermarsi in Serie B con Faenza. Successivamente ha maturato esperienze in Serie A2 con Virtus Roma e Ferrara, proseguendo poi il proprio percorso con le maglie di Pavia, Salerno e Roseto, distinguendosi sempre per continuità di rendimento.

Le prime dichiarazioni di Alessio:

“Sono davvero felice e orgoglioso di entrare a far parte della famiglia della Viola Reggio Calabria. È una società con una storia importante e una tifoseria che vive il basket con una passione unica. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, conoscere i miei compagni, lo staff e soprattutto scendere in campo per dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita.

Prometto impegno, sacrificio e tanta voglia di lottare per questa maglia. Ci vediamo presto al palazzetto… forza Viola”.

Giocatore completo, capace di ricoprire più ruoli sugli esterni, Donadoni unisce atletismo, intensità difensiva, visione di gioco e capacità realizzativa. Le sue caratteristiche lo rendono un elemento prezioso per gli equilibri della squadra, grazie alla disponibilità a mettersi al servizio del gruppo e alla mentalità vincente costruita in anni di basket ad alto livello.

L’arrivo di Alessio Donadoni, fresco di qualifica con la nazionale italiana 3 x 3 all’Eurocup 26 che si terrà a settembre ad Anversa, rappresenta un innesto di assoluto spessore per la Viola, che aggiunge al proprio organico un atleta esperto, affidabile e perfettamente in linea con l’identità tecnico-tattica del club.