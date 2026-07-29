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A Reggio le ‘Olimpiadi della Lettura Mitologica’ con il progetto di Adexo APS

La vera vittoria non è decretare i vincitori: studenti e studentesse riscoprono i miti, mentre la biblioteca scolastica si arricchisce con un “bottino” di libri

29 Luglio 2026 - 16:40 | Comunicato Stampa

De Gasperi Biblioteca CEpell

Una sfida per riscoprire il piacere della lettura. Il premio si è tradotto in un “bottino di libri che resterà a disposizione di studenti, studentesse e personale scolastico, arricchendo in modo permanente l’offerta culturale della scuola e contribuendo a promuovere la lettura anche negli anni futuri.

Trasformare la lettura in un’avventura collettiva: questo l’obiettivo di “Le Dodici Fatiche: Olimpiadi della Lettura Mitologica”, il torneo dedicato alle classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” di Reggio Calabria, realizzato dagli esperti di Adexo aps nell’ambito del progetto Due Sponde Mille Racconti.

La lettura tra teatro, creatività e mito

“La vera vittoria di queste Olimpiadi – dichiara Manuela Labate, docente referente del progetto – non è stata decretare dei vincitori, ma vedere tante allieve e tanti allievi reinterpretare i miti attraverso la lettura espressiva e il teatro. I libri che il progetto ha donato alla nostra biblioteca rappresentano un importante invito per altri ragazzi e altre ragazze a intraprendere nuovi viaggi tra le pagine e a coltivare il piacere della lettura. Desidero ringraziare il dirigente scolastico, prof. Marco Geria, per il sostegno e la sensibilità dimostrati nei confronti di un progetto che ha saputo coniugare il gioco con la promozione della lettura”.

L’iniziativa ha proposto un percorso educativo innovativo che ha intrecciato lettura e quiz, coinvolgendo studenti e studentesse in una serie di prove ispirate al mondo del mito classico. Un’esperienza che ha inteso sviluppare competenze di comprensione e interpretazione del testo, la collaborazione tra pari e la valorizzazione della lettura come pratica viva, condivisa e inclusiva.

Le Olimpiadi della Lettura sono state un percorso avviato dalla lettura di opere a tema mitologico e si sono articolate in diverse prove: la Mnemosine ha invitato gli studenti a confrontarsi con la memoria; la Sfida Calliope ha valorizzato l’espressione creativa; la Fatica di Atena ha richiesto capacità di analisi, comprensione e strategia; trasformando la lettura in una vera e propria sfida di intelligenza e interpretazione.

Nuovi libri per la biblioteca scolastica

A rendere ancora più significativa la competizione è stato il premio finale: nuovi libri destinati alla biblioteca scolastica, affinché il patrimonio culturale costruito attraverso il progetto possa restare a disposizione dell’intera comunità educativa.

L’iniziativa intende dimostrare come la lettura possa diventare un’esperienza coinvolgente e partecipata, capace di favorire non solo l’apprendimento ma anche lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali quali il teamwork, il public speaking, la creatività e il pensiero critico.

Il progetto Due Sponde Mille Racconti

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Due Sponde Mille Racconti, che continua a costruire ponti culturali tra territori, linguaggi e comunità, attraverso la promozione della lettura come strumento di inclusione e crescita sociale.

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Il progetto Due Sponde Mille Racconti fa parte dei Progetti nazionali del Bando “Ad Alta Voce” 2024 ed è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura. Il progetto è realizzato dall’associazione Adexo APS con il partenariato di Comune di Reggio Calabria, Biblioteca De Nava, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Nike Associazione Culturale APS, Libreria Colapesce di Messina e Associazione Culturale Itaca.

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